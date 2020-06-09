Компания «могильщиков» «Северного потока — 2», изначально включающая в себя США, Польшу, Украину и страны Балтии, может вскоре пополниться еще одним членом. Во всяком случае, британский парламентарий Дэниел Кавчински заявил, что именно его страна должна «похоронить этот проект» окончательно.

В интервью Daily Express депутат обрушился на Германию, обвинив ее в «предательстве» Европы за то, что она сотрудничает с Россией в строительстве газопровода.

По мнению Кавчински, каждый евро, который Берлин тратит на импорт российского газа — это деньги, которые можно было бы потратить на диверсификацию европейской энергетики. Он призывает европейцев следовать примеру своей малой родины — Польши и делать ставку на альтернативных поставщиков энергии. Вместо того чтобы, как он выразился, довольствоваться «объедками» с энергетического стола Владимира Путина

В этом плане, считает парламентарий, «трудно переоценить масштаб предательства», на которое идет кабинет канцлера Ангелы Меркель. Ведь Германия, как страна НАТО , по его словам, прямо способствует усилению российского влияния, «привязывая свою промышленную мощь» к российской энергетической сети.

«Мы обязаны ради наших союзников вернуть контроль над внешней политикой, поддержать американский санкционный режим и добиться того, чтобы «Северный поток — 2» никогда не закончили», — заявил Кавчински, добавив, что Великобритании стоит «похоронить газопровод раз и навсегда».

Надо сказать, что недавно этот человек исповедовал совершенно противоположные взгляды и призывал не демонизировать Россию, а выстраивать с ней конструктивный диалог.

В мае 2016 года Кавчински в составе делегации британских законодателей посетил нашу страну и признавался тогда, что обеспокоен ухудшением британо-российских отношений. И хотел бы, чтобы напряженность между странами спала.

С чего вдруг риторика британского парламентария так изменилась, а главное, справится ли Великобритания с ролью «могильщика» «Северного потока — 2», которую он ей отводит?

— Действительно, британскую делегацию встретили тогда у нас очень доброжелательно, и они это оценили, — комментирует ситуацию замдекана факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Андрей Суздальцев . — Кавчински — поляк по происхождению, и очень гордился тем, что оказался в числе членов Палаты общин . Для него это было очень яркое явление в карьере. И он, конечно, всячески демонстрирует свою активность.

Традиционно британский парламент несколько пассивен в плане международных отношений. В основном они занимаются внутренними проблемами, которых в Великобритании хватает. Вот поэтому Кавчински попытался себя закрепить на внешней арене, выбирая наиболее выигрышные моменты.

Обратите внимание: он занимал антисанкционную позицию, можно сказать, даже поддерживал Москву в тот период, когда Британия заявила о Brexit. Тогда он встроился в общий тренд сторонников выхода страны из ЕС , которые, критикуя Брюссель за авторитаризм, выступали и против его политики в отношении России — санкций, демонизация и т.д.

Сейчас ситуация поменялась. Британия фактически вышла из Евросоюза. Британия ищет свое место. Ищет новых союзников. Новую опору и новую тематику.

«СП»: — Какую именно?

— Влияние Великобритании давно относительное. Да, это ядерная держава, и Лондон все еще считается финансовым центром. Но годы расцвета и могущества давно в прошлом. Поэтому опора в данном случае на Вашингтон.

Но надо же еще доказать британским избирателям, что выход из ЕС был правильным решением. Что ЕС без Британии загибается: Германия «предала интересы Европы и продалась России»… и т.д.

Поэтому разворот этого британского депутата совершенно естественен. Такая «перековка» публичная в западных СМИ сегодня явление довольно распространенное. К тому же, это такая оперативная возможность поиграть на «горячей теме».

«СП»: — «Горячей», для кого?

— Для американцев это вопрос принципиальнейший. Если мы достроим «Северный поток — 2», да еще запустим его, это будет гигантское поражение целой стратегии Вашингтона. На кону — уважение, авторитет и имидж Америки в Европе.

То есть, они кричали, вводили санкции — ничего. Все действует, работает, развивается. Это колоссальное потрясение…

Поэтому Кавчински попал в точку. В Вашингтоне, конечно, благосклонно отнесутся к его заявлению. Но в реальности британцы ничего делать не будут. Нет у них возможности «похоронить» проект.

«СП»: — Насколько известно, Великобритания тоже давно покупает российский газ и российскую нефть, при этом безопасность ее не пострадала за эти годы.

— Это другое дело. Самый тяжелый рынок — рынок энергоносителей. Потому что на одном конце поставщик, на другом — потребитель. Ни тот, ни другой отказаться не может.

Когда и цена, и привязка, и логистика, на самом деле, все очень сложно поменять.

Обратите внимание на Лукашенко, который кричит, что будет покупать нефть, чуть ли не у всего мира. Вот американский танкер пришел в Клайпеду. Но все же понимают, что это не те цены, не та логистика.

Поэтому говорить они будут все, что угодно, но наши нефть и газ будут покупаться. И прекрасно к этому относиться. Страхи, о которых так любят говорить на Западе — что Россия якобы использует свой газ, как политическое оружие, это всего лишь элемент игры.

Я сам помню, выступал на одном конгрессе в Вильнюсе в 2007 году, где как раз эту тему начали будировать — мол, «Газпром» , «российское газовое рабство»… и т.д. Я сказал тогда простую вещь: «Не покупайте российский раз, если он такой плохой». И все как-то замерли, стали пожимать плечами, переглядываться…

Вопрос здесь, конечно, в цене, просто-напросто. Мы должны, как они считают, отдавать свои ресурсы даром. А лучше, чтобы наш газ продавали им американцы — то, что пытался сделать Ходорковский в свое время.

Ведущий научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы РАН Александр Камкин , со своей стороны, считает, что Британия, которая вышла из Евросоюза, не должна поучать Германию, как себя вести:

— На мой взгляд, мы здесь видим лоббистскую попытку, возможно американских поставщиков топлива, провернуть своего рода акцию информационной войны.

Безусловно, это очень наглое заявление, но укладывающееся в общую логику англо-американского тандема. После выхода Великобритании из ЕС, скажем так, позиции Британии и США сблизились во многих геополитических вопросах еще больше. Притом, что уже много десятилетий мы говорим об особых отношениях между Лондоном и Вашингтоном.

Плюс, происхождение данного депутата весьма красноречиво. Польша, это, скажем так, наиболее германофобская и русофобская страна Евросоюза. Единственное, они сами не определились, кого они ненавидят больше — немцев или русских.

Но, по сути дела, действительно, этот информационный выпад, он направлен против германо-российского экономического сотрудничества.

«СП»: — Ничего, что Германия уже полвека «привязана» к российским энергоносителям, а в Британском парламенте об этом только узнали?

— Вы правы, с конца 60-х годов, с момента заключения сделки «газ-трубы», ФРГ активно покупает российское энергетическое сырье. Но, кстати говоря, сама сделка «газ-трубы» шла тоже с большим скрипом и, в том числе, противодействовали очень сильно американцы в рамках экономических санкций — тогда против Советского Союза.

Поэтому сейчас ситуация, можно сказать, повторяется.

Что касается последствий данного информационного выпада, то, я думаю, в Германии вряд ли будут обращать внимание на мнение какого-то польско-британского депутата.

Можно сказать, что давление информационное очень велико, но немецкому бизнесу крайне важно иметь стабильный и недорогой источник поставок. Тем более что в свете анонсированного выхода Германии из атомной энергетики, плюс постепенного отказа от угля, как энергоносителя, роль газа, естественно, только возрастает. При этом стабильность поставок и экономическая целесообразность приобретают особую роль.

И здесь американский сжиженный газ не может быть адекватным конкурентом в силу своей дороговизны. Опять же, отношения США и ЕС сейчас переживают отнюдь не идеальное состояние. Поэтому, я считаю, что кроме сотрясания воздуха, данное заявление никаких последствий иметь не будет.