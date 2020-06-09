Компания «могильщиков» «Северного потока — 2», изначально включающая в себя США, Польшу, Украину и страны Балтии, может вскоре пополниться еще одним членом. Во всяком случае, британский парламентарий Дэниел Кавчински заявил, что именно его страна должна «похоронить этот проект» окончательно.
В интервью Daily Express депутат обрушился на Германию, обвинив ее в «предательстве» Европы за то, что она сотрудничает с Россией в строительстве газопровода.
По мнению Кавчински, каждый евро, который Берлин тратит на импорт российского газа — это деньги, которые можно было бы потратить на диверсификацию европейской энергетики. Он призывает европейцев следовать примеру своей малой родины — Польши и делать ставку на альтернативных поставщиков энергии. Вместо того чтобы, как он выразился, довольствоваться «объедками» с энергетического стола Владимира Путина.
В этом плане, считает парламентарий, «трудно переоценить масштаб предательства», на которое идет кабинет канцлера Ангелы Меркель. Ведь Германия, как страна НАТО, по его словам, прямо способствует усилению российского влияния, «привязывая свою промышленную мощь» к российской энергетической сети.
«Мы обязаны ради наших союзников вернуть контроль над внешней политикой, поддержать американский санкционный режим и добиться того, чтобы «Северный поток — 2» никогда не закончили», — заявил Кавчински, добавив, что Великобритании стоит «похоронить газопровод раз и навсегда».
Надо сказать, что недавно этот человек исповедовал совершенно противоположные взгляды и призывал не демонизировать Россию, а выстраивать с ней конструктивный диалог.
В мае 2016 года Кавчински в составе делегации британских законодателей посетил нашу страну и признавался тогда, что обеспокоен ухудшением британо-российских отношений. И хотел бы, чтобы напряженность между странами спала.
С чего вдруг риторика британского парламентария так изменилась, а главное, справится ли Великобритания с ролью «могильщика» «Северного потока — 2», которую он ей отводит?
— Действительно, британскую делегацию встретили тогда у нас очень доброжелательно, и они это оценили, — комментирует ситуацию замдекана факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Андрей Суздальцев. — Кавчински — поляк по происхождению, и очень гордился тем, что оказался в числе членов Палаты общин. Для него это было очень яркое явление в карьере. И он, конечно, всячески демонстрирует свою активность.
Традиционно британский парламент несколько пассивен в плане международных отношений. В основном они занимаются внутренними проблемами, которых в Великобритании хватает. Вот поэтому Кавчински попытался себя закрепить на внешней арене, выбирая наиболее выигрышные моменты.
Обратите внимание: он занимал антисанкционную позицию, можно сказать, даже поддерживал Москву в тот период, когда Британия заявила о Brexit. Тогда он встроился в общий тренд сторонников выхода страны из ЕС, которые, критикуя Брюссель за авторитаризм, выступали и против его политики в отношении России — санкций, демонизация и т.д.
Сейчас ситуация поменялась. Британия фактически вышла из Евросоюза. Британия ищет свое место. Ищет новых союзников. Новую опору и новую тематику.
«СП»: — Какую именно?
— Влияние Великобритании давно относительное. Да, это ядерная держава, и Лондон все еще считается финансовым центром. Но годы расцвета и могущества давно в прошлом. Поэтому опора в данном случае на Вашингтон.
Но надо же еще доказать британским избирателям, что выход из ЕС был правильным решением. Что ЕС без Британии загибается: Германия «предала интересы Европы и продалась России»… и т.д.
Поэтому разворот этого британского депутата совершенно естественен. Такая «перековка» публичная в западных СМИ сегодня явление довольно распространенное. К тому же, это такая оперативная возможность поиграть на «горячей теме».
«СП»: — «Горячей», для кого?
— Для американцев это вопрос принципиальнейший. Если мы достроим «Северный поток — 2», да еще запустим его, это будет гигантское поражение целой стратегии Вашингтона. На кону — уважение, авторитет и имидж Америки в Европе.
То есть, они кричали, вводили санкции — ничего. Все действует, работает, развивается. Это колоссальное потрясение…
Поэтому Кавчински попал в точку. В Вашингтоне, конечно, благосклонно отнесутся к его заявлению. Но в реальности британцы ничего делать не будут. Нет у них возможности «похоронить» проект.
«СП»: — Насколько известно, Великобритания тоже давно покупает российский газ и российскую нефть, при этом безопасность ее не пострадала за эти годы.
— Это другое дело. Самый тяжелый рынок — рынок энергоносителей. Потому что на одном конце поставщик, на другом — потребитель. Ни тот, ни другой отказаться не может.
Когда и цена, и привязка, и логистика, на самом деле, все очень сложно поменять.
Обратите внимание на Лукашенко, который кричит, что будет покупать нефть, чуть ли не у всего мира. Вот американский танкер пришел в Клайпеду. Но все же понимают, что это не те цены, не та логистика.
Поэтому говорить они будут все, что угодно, но наши нефть и газ будут покупаться. И прекрасно к этому относиться. Страхи, о которых так любят говорить на Западе — что Россия якобы использует свой газ, как политическое оружие, это всего лишь элемент игры.
Я сам помню, выступал на одном конгрессе в Вильнюсе в 2007 году, где как раз эту тему начали будировать — мол, «Газпром», «российское газовое рабство»… и т.д. Я сказал тогда простую вещь: «Не покупайте российский раз, если он такой плохой». И все как-то замерли, стали пожимать плечами, переглядываться…
Вопрос здесь, конечно, в цене, просто-напросто. Мы должны, как они считают, отдавать свои ресурсы даром. А лучше, чтобы наш газ продавали им американцы — то, что пытался сделать Ходорковский в свое время.
Ведущий научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы РАН Александр Камкин, со своей стороны, считает, что Британия, которая вышла из Евросоюза, не должна поучать Германию, как себя вести:
— На мой взгляд, мы здесь видим лоббистскую попытку, возможно американских поставщиков топлива, провернуть своего рода акцию информационной войны.
Безусловно, это очень наглое заявление, но укладывающееся в общую логику англо-американского тандема. После выхода Великобритании из ЕС, скажем так, позиции Британии и США сблизились во многих геополитических вопросах еще больше. Притом, что уже много десятилетий мы говорим об особых отношениях между Лондоном и Вашингтоном.
Плюс, происхождение данного депутата весьма красноречиво. Польша, это, скажем так, наиболее германофобская и русофобская страна Евросоюза. Единственное, они сами не определились, кого они ненавидят больше — немцев или русских.
Но, по сути дела, действительно, этот информационный выпад, он направлен против германо-российского экономического сотрудничества.
«СП»: — Ничего, что Германия уже полвека «привязана» к российским энергоносителям, а в Британском парламенте об этом только узнали?
— Вы правы, с конца 60-х годов, с момента заключения сделки «газ-трубы», ФРГ активно покупает российское энергетическое сырье. Но, кстати говоря, сама сделка «газ-трубы» шла тоже с большим скрипом и, в том числе, противодействовали очень сильно американцы в рамках экономических санкций — тогда против Советского Союза.
Поэтому сейчас ситуация, можно сказать, повторяется.
Что касается последствий данного информационного выпада, то, я думаю, в Германии вряд ли будут обращать внимание на мнение какого-то польско-британского депутата.
Можно сказать, что давление информационное очень велико, но немецкому бизнесу крайне важно иметь стабильный и недорогой источник поставок. Тем более что в свете анонсированного выхода Германии из атомной энергетики, плюс постепенного отказа от угля, как энергоносителя, роль газа, естественно, только возрастает. При этом стабильность поставок и экономическая целесообразность приобретают особую роль.
И здесь американский сжиженный газ не может быть адекватным конкурентом в силу своей дороговизны. Опять же, отношения США и ЕС сейчас переживают отнюдь не идеальное состояние. Поэтому, я считаю, что кроме сотрясания воздуха, данное заявление никаких последствий иметь не будет.