Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
68.60
$
68.68
77.70
77.52
Прогноз
15.06 – 22.06
$
67.70
76.50
Индексы и котировки Brent
40.82
+0.62 Золото
1716.29
+0.06 РТС
1284.31
+0.01
Динамика валют
EUR / USD
09.06
1.1347
+0.0450
25.05
1.0897
05.06
28.05
14.05

ЦБ может остановить продажи валюты при нефти Urals около $50 

Прайм 3 часа назад
ЦБ может остановить продажи валюты
Фото: РИА Новости
Банк России может остановить продажи валюты в рамках бюджетного правила, если нефть марки Urals на длительное время задержится в районе 50 долларов за баррель, считает экономист по России и СНГ ИК "Ренессанс Капитал" Софья Донец.
Банк России совершает валютные операции в интересах Минфина: по бюджетному правилу при цене нефти выше планки отсечения (в 2020 году это 42,4 доллара за баррель) дополнительные доходы бюджета направляются на покупку валюты и переводятся на счета в Банке России для последующего перечисления в ФНБ. В случаях, когда цена нефти оказывается ниже установленного правилом уровня, валюта, напротив, продается, а полученные средства идут на финансирование дефицита бюджета.
"Что касается гипотетической ситуации, когда нефть очень быстро повышается, то остановка таких дополнительных интервенций может происходить фактически при нефти в районе 50 долларов. Но она не должна сходить на 50, она должна там оставаться, потому что до конца года этот фактор выпадающих доходов по сравнению с прогнозом, который был дан на этот год, никуда не денется", — сказала Донец.
Эксперт отметила, что в пятницу ЦБ РФ пояснил, будет ли Банк России компенсировать выпадение, связанное не только с динамикой цен на нефть, но и с действиями в рамках сделки ОПЕК+ с точки зрения объемов.
"И этот ответ положительный: Минфин будет компенсировать снижение объемов. Это значит, что интервенции останутся более интенсивными. Мы можем увидеть продажи иностранной валюты, даже если они (цены на нефть — ред.) превысят базовую цену в 42 доллара. Фактор остается поддерживающим", — указала она.
При этом Донец считает, что фактор выпадающих доходов может действовать исключительно в 2020 году, потому что доходы сравниваются с гипотетическими базовыми, которые были заложены в начале года.
"Я не представляю сценарий, когда эти интервенции можно будет распространить на весь 2021 год. Хотя ничего невозможного, в принципе, тоже нет", — добавила она.
Эксперт также отметила, что они не рассматривают сценарий в текущем году, когда нефть уходит в район 50-60 долларов за баррель, так как это преждевременно. С точки зрения экономистов ИК "Ренессанс Капитал", нефть и во второй половине года будет держаться в районе 40 долларов за баррель.
"Поэтому в сценарии, когда нефть остается в районе 40 долларов до конца года — эти дополнительные интервенции могут составить в районе 8 миллиардов долларов — это существенная величина, которая добавляет в мою оценку курса примерно 3%, и в связи с этим мы как раз пересмотрели оценку рубля с 76 за доллар — до 73 рублей", — сказала она.
Видео дня. Экономист рассказал о ближайших перспективах рубля
Прайм: последние новости
Goldman Sachs прогнозирует скорое окончание ралли цен на нефть Goldman Sachs прогнозирует скорое окончание ралли цен на нефть Биржи АТР закрылись в основном ростом на оптимизме вокруг перспектив мировой экономики Биржи АТР закрылись в основном ростом на оптимизме вокруг перспектив мировой экономики Фондовые биржи Европы снижаются в среднем на 2% на внутренних статданных Фондовые биржи Европы снижаются в среднем на 2% на внутренних статданных
Комментарии 1
Рынки , Минфин , Центральный банк России , Ренессанс Капитал
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиянам перенесут выплату пенсий
Россиянам перенесут выплату пенсий
Топ-менеджеры «Газпрома» поплатились за «Силу Сибири»
Топ-менеджеры «Газпрома» поплатились за «Силу Сибири»
У «Северного потока — 2» появился новый «могильщик»
У «Северного потока — 2» появился новый «могильщик»
ОПЕК+Россия заложили бомбу под дешевую нефть США
ОПЕК+Россия заложили бомбу под дешевую нефть США
Украина выходит из карантина с колоссальными потерями
Украина выходит из карантина с колоссальными потерями
Видео
У «Северного потока — 2» появился новый «могильщик»
00:35
У «Северного потока — 2» появился новый «могильщик»
Рынки Статьи
Рубль продемонстрировал рекордный рост
00:24
Рубль продемонстрировал рекордный рост
Рынки Компании
Назван срок восстановления экономики России
00:27
Назван срок восстановления экономики России
Экономика
Названа оптимальная стоимость доллара
01:19
Названа оптимальная стоимость доллара
Экономика Компании
Польша шантажирует «Газпром»
00:21
Польша шантажирует «Газпром»
Экономика
Нефть взлетела
00:16
Нефть взлетела
Рынки
Путин дал поручение Сечину
00:20
Путин дал поручение Сечину
Экономика
Мишустин активировал выполнение поручений Путина
00:30
Мишустин активировал выполнение поручений Путина
Экономика Другое
«»Газпром» пойдет в суд"
00:21
«»Газпром» пойдет в суд"
Компании Экономика
«Газпром» поставил Белоруссии условие
01:01
«Газпром» поставил Белоруссии условие
Экономика Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение