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Белоруссия потребовала от России снижения цен на газ 

Lenta.ru и ещё 1 2 часа назад
Белоруссия потребовала от России снижения цен на газ
Фото: РИА Новости
Белоруссия требует от России снижения цены на газ до «корректного и справедливого уровня». Об этом заявили в белорусском министерстве энергетики, сообщает ТАСС.
«Белорусская сторона в очередной раз отметила необходимость пересмотра цен на газ для Беларуси с определением ее корректного и справедливого уровня», — отметили в пресс-службе белорусского ведомства.
Там заявили, что вопрос обсуждался во время переговоров министров энергетики двух стран по видеосвязи. Позиция белорусского министерства основывается на том, что с начала 2020 года цена на российский газ — как спотовая, так и по долгосрочным контрактам — постепенно снижается.
Вопрос ценообразования на российский газ постоянно обсуждается на разных уровнях Москвой и Минском с начала года. В начале июня глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что переговоры об изменении цены могут начаться только в следующем году, а до тех пор будут действовать нынешние условия.
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Комментарии 2
Рынки , Экономика , Алексей Миллер , Газпром , Минэнерго , ИТАР-ТАСС
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