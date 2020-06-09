Белоруссия потребовала от России снижения цен на газ 

Белоруссия требует от России снижения цены на газ до «корректного и справедливого уровня». Об этом заявили в белорусском министерстве энергетики , сообщает ТАСС.

«Белорусская сторона в очередной раз отметила необходимость пересмотра цен на газ для Беларуси с определением ее корректного и справедливого уровня», — отметили в пресс-службе белорусского ведомства.

Там заявили, что вопрос обсуждался во время переговоров министров энергетики двух стран по видеосвязи. Позиция белорусского министерства основывается на том, что с начала 2020 года цена на российский газ — как спотовая, так и по долгосрочным контрактам — постепенно снижается.