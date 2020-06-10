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Курс доллара: рубль снижается к доллару и евро 

RT на русском и ещё 3 2 часа назад
На открытии торгов в среду, 10 июня, рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Курс доллара вырос на 3 копейки — до 68,62 рубля.
Курс евро поднялся на 21 копейку и составил 77,9 рубля.
RT на русском: последние новости
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Рынки , Видео , Московская биржа , Евро , Доллар
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