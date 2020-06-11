Биржи АТР снижаются после заявлений ФРС США

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг преимущественно снижаются после негативных прогнозов Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.38 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,24% — до 2950,78 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,76%, до 1889,23 пункта. Гонконгский Hang Seng Index опускался на 1,03% — до 24791,36 пункта, японский индекс Nikkei 225 — на 2,34%, до 22583,13 пункта, южнокорейский KOSPI — на 1,32%, до 2166,38 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 2,29%, до 6007,9 пункта.

В среду ФРС представила прогноз, согласно которому экономика США сократится на 6,5% в 2020 году, а уровень безработицы будет на уровне 9,3% на конец года. Кроме того, регулятор ожидаемо сохранил базовую процентную ставку на уровне 0-0,25% годовых.

Рост случаев заражения новым коронавирусом в мире также оказывает негативное влияние на настроения рынков, снижая оптимизм, вызванный надеждами на скорое восстановление мировой экономики.

"Это может оказать сильное влияние на настроения рынка, чем что-либо еще сегодня, особенно в отношении рынков акций и нефти, которые торговались оптимистично в надежде на восстановление экономики", — сказал агентству Франс Пресс аналитик AxiCorp's Стивен Иннес (Stephen Innes).

Общее количество случаев заболевания новым коронавирусом в США превысило 2 миллиона. В мире же число зараженных тем временем уже более 7 миллионов.