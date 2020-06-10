Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
68.80
$
68.99
78.10
78.30
Прогноз
15.06 – 22.06
$
70.61
77.21
Индексы и котировки Brent
40.31
–0.42 Золото
1716.38
–0.12 РТС
1280.98
+0.44
Динамика валют
EUR / USD
10.06
1.1376
+0.0393
26.05
1.0982
07.06
29.05
15.05

Падение цен на нефть усилилось до более чем 2% в ожидании данных о её запасах в США 

Прайм 1 час назад
Падение цен на нефть усилилось
Фото: РИА Новости
Падение цен на нефть ускорилось в среду днем перед публикацией официальных еженедельных данных минэнерго США о запасах этого сырья в стране, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 13.48 мск цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускалась на 2,31%, до 40,23 доллара за баррель, июльские фьючерсы на нефть марки WTI дешевели на 2,82%, до 37,84 доллара за баррель.
Трейдеры ждут данных о запасах нефти в США по итогам прошедшей недели американского министерства энергетики, которые будут опубликованы позднее в среду.
Аналитики считают, что ведомство сообщит о новом снижении показателя, хотя и меньшими темпами — на 1,74 миллиона баррелей, при том что неделей ранее это снижение превысило 2 миллиона баррелей. Но опубликованные в ночь на среду данные Американского института нефти (API) гласят, что запасы нефти в США на минувшей неделе, напротив, выросли на 8,4 миллиона баррелей.
"Данные API показывают, что запасы выросли довольно сильно. Учитывая это, трейдерам только и остается продавать", — приводит агентство Рейтер слова аналитика Rystad Energy Бьёрнара Тунхойгена (Bjornar Tonhaugen).
Данные о запасах могут послужить и основанием для продолжения коррекции на рынке. В понедельник стоимость обеих марок нефти обновила трехмесячные максимумы, а цена Brent выросла более чем вдвое после апрельского падения до 21-летнего минимума, ниже 16 долларов. Некоторые аналитики, мнение которых приводит агентство, считают, что цены слишком сильно выросли, при том что пандемия коронавируса продолжается.
Видео дня. Греф рассказал Путину о состоянии российской экономики
Прайм: последние новости
Рубль колеблется к доллару и снижается к евро в начале дня Рубль колеблется к доллару и снижается к евро в начале дня Следим за рынком облигаций Следим за рынком облигаций Российский рынок акций перешел к символическому росту после снижения на открытии торгов Российский рынок акций перешел к символическому росту после снижения на открытии торгов
Комментарии
Рынки , Минэнерго , Reuters
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
У «Северного потока — 2» появился новый «могильщик»
У «Северного потока — 2» появился новый «могильщик»
ЦБ может остановить продажи валюты
ЦБ может остановить продажи валюты
Топ-менеджеры «Газпрома» поплатились за «Силу Сибири»
Топ-менеджеры «Газпрома» поплатились за «Силу Сибири»
В Кремле высказались о зарплатах топов госкомпаний
В Кремле высказались о зарплатах топов госкомпаний
Россиянам перенесут выплату пенсий
Россиянам перенесут выплату пенсий
Видео
У «Северного потока — 2» появился новый «могильщик»
00:35
У «Северного потока — 2» появился новый «могильщик»
Рынки Статьи
Рубль продемонстрировал рекордный рост
00:24
Рубль продемонстрировал рекордный рост
Рынки Компании
Назван срок восстановления экономики России
00:27
Назван срок восстановления экономики России
Экономика
Названа оптимальная стоимость доллара
01:19
Названа оптимальная стоимость доллара
Экономика Компании
Польша шантажирует «Газпром»
00:21
Польша шантажирует «Газпром»
Экономика
Нефть взлетела
00:16
Нефть взлетела
Рынки
Путин дал поручение Сечину
00:20
Путин дал поручение Сечину
Экономика
Мишустин активировал выполнение поручений Путина
00:30
Мишустин активировал выполнение поручений Путина
Экономика Другое
«»Газпром» пойдет в суд"
00:21
«»Газпром» пойдет в суд"
Компании Экономика
«Газпром» поставил Белоруссии условие
01:01
«Газпром» поставил Белоруссии условие
Экономика Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение