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Россия нарастила экспорт мороженого 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 3 56 минут назад
Россия нарастила экспорт мороженого
Фото: ТАСС
Экспорт мороженого из России в первом квартале 2020 года вырос на 11,4% по сравнению с показателем за аналогичный период 2019 года и составил 5,6 тыс. тонн, говорится в сообщении Минсельхоза.
Сообщается, что объем экспорта в денежном выражении составил более 10 млн долларов. По данным министерства, это почти 20% общего объема экспорта молочной продукции из России, передает ТАСС.
Так, по итогам 2019 года за рубеж было поставлено 22 тыс. тонн мороженого на 53,4 млн долларов. Продукция экспортировалась в 38 стран, в том числе в Казахстан, Монголию, Украину, Китай и Белоруссию. При этом наиболее перспективным направлением для расширения экспорта российского мороженого в Минсельхозе называют азиатские рынки.
Уточняется, что наибольшей популярностью в странах-импортерах пользуется классический пломбир. Основной объем спроса приходится на самые жаркие месяцы — в период с апреля по август.
«Учитывая динамику экспорта мороженого, которая характеризуется устойчивым ростом поставок, в краткосрочной перспективе Минсельхоз прогнозирует дальнейшее увеличение показателя — в среднем на 5-10% в год», — отмечается в сообщении.
Мороженое считается одним из самых качественных российских продуктов, его высоко ценят за рубежом.
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Рынки , Экономика , Минсельхоз , ИТАР-ТАСС
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