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Рубль снижается к доллару 

Артём Кульша 29 минут назад
Курс доллара США по отношению к российскому рублю превысил отметку в 69 рублей. Об этом сообщает телеканал RT.
В 10:00 по московскому времени на Московской бирже открылись валютные торги. В этот момент один доллар стоил 69,07 рубля, что на 57 копеек дороже уровня закрытия вчерашних торгов. В свою очередь, курс евро составлял 78,46 рубля, то есть подорожал на 53 копейки. Индекс Мосбиржи на открытии торгов снизился на 1%, а индекс РТС — на 0,75%.
Вчера вечером, как сообщал «Рамблер», в 21:15 по московскому времени, курс американской валюты на торгах на Московской бирже снизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 0,6% до 68,2 рубля, а курс европейской вырос на 0,3% до 77,91 рубля.
Это происходило на фоне решения Федеральной резервной системы (ФРС) США сохранить процентную ставку на уровне 0-0,25%. Там объяснили принятие соответствующего решение тем, что кризис, вызванный пандемией коронавирусной инфекции COVID-19, продолжается, а его влияние на экономическую активность, занятость и инфляцию будет значительным в ближайшее время.
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Рынки , Видео , ФРС , Московская биржа , Евро , Доллар
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