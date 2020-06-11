Вчера вечером, как сообщал «Рамблер», в 21:15 по московскому времени, курс американской валюты на торгах на Московской бирже снизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 0,6% до 68,2 рубля, а курс европейской вырос на 0,3% до 77,91 рубля.