Что будет с курсом валют в ближайший год

Эксперт «Газпромбанка» Владимир Кравчук считает, что за год доллар США может подешеветь до 60 рублей. Мнение экономиста приводит портал «Рамблер/финансы». «Газета.Ru» опросила аналитиков и выяснила, насколько реалистичен этот прогноз и что ждать от курса валют в ближайшее время.

По мнению эксперта «Газпромбанка» Владимира Кравчука, через год единица американской валюты может подешеветь до 60 рублей. Правда, сам же аналитик сказал, что вероятность не очень большая, но в перспективе могут возникнуть серьезные причины для обвала доллара. В июне, уверен аналитик, его курс может упасть до 67-67,35 рубля.

По данным на 17:49 по Москве на Московской бирже за доллар предлагали 69,47 рубля.

Опрошенные «Газетой.Ru» аналитики считают, что такой сценарий действительно возможен, но для этого должно сойтись множество факторов, для которых пока нет особенных предпосылок.

если рассматривать рубль как и любой другой актив, который может быть интересен инвестору, то его рост — это влияние двух факторов: оценочных рисков (таких как инфляция и ставки в экономике) и долгосрочная доходность рублевых активов. Аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс» Александр Осин объяснил, что

Старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова в беседе с «Газетой.Ru» рассказала, что теоретически для укрепления рубля есть предпосылки. В целом это либо резкий взлет цен на нефть до $60-80 за баррель, либо другой внезапный и очень положительный сигнал.

«Например, случится чудо и в Россию хлынут потоки длинных денег — инвесторы вдруг поверят в потенциал и начнут развивать несырьевые направления», — предположила Анна Бодрова, назвав это «полностью теоретическим допущением».

Нефть рублю голова

Глава люксембургского офиса консалтинговой группы «KRK Group» Никита Рябинин тоже выразил мнение, что резкое укрепление рубля может произойти только в случае стремительного роста нефтяных цен. Но в ближайшее время ждать их не стоит.

«Хранилища заполнены, а существующего сокращения добычи недостаточно для стабилизации рынка. Влияние пандемии тоже остается в силе,

а к осени нельзя исключать вторую волну заболеваемости, что также повлияет на все рынки и курсы валют», — пояснил Никита Рябинин.

Кроме того, не стоит сбрасывать со счетов геополитические риски. Например, если США введут очередные санкции против России, считает собеседник «Газеты.Ru».

Александр Осин из «Фридом Финанс» также не видит причин для резкого скачка нефтяных котировок. По его подсчетам, когда

в конце этого года нефтяные цены вырастут до $55 за баррель (это базовый прогноз), то справедливой котировкой для валюты останется 68 рублей за доллар.

Но под действием краткосрочной волатильности рынка курс может меняться до 3-5% в любую из сторон.

Главный вопрос

Опрошенные «Газетой.Ru» аналитики полагают, что для резкой смены динамики валютной пары нет весомых причин. Никита Рябинин из «KRK Group» считает, что этим летом доллар по 65 рублей мы вряд ли увидим и в ближайшие месяцы он вряд ли перейдет отметку в 67.

к концу последней декады июля с вероятностью 75% курс будет колебаться в достаточно широком диапазоне 65-75,5 рубля за доллар.

При этом, по мнению аналитика, курс отечественной валюты остается в долгосрочном понижающемся тренде к валютам западных стран — вследствие слабой динамики ВВП, высокой потенциальной инфляции и оценочных инвестиционных рисков.

«В августе шока не ожидаю. За последние три августа рубль к доллару в сумме упал на 10% — это стабильный уровень сопротивления для данного индикатора, от которого он снижался всегда, за исключением шока 1998 года», — добавил аналитик.

лучше делать как профессиональные инвесторы: покупать валюту на бирже постепенно и небольшими порциями. В этом смысле формирование долгосрочной позиции по доллару, то есть его покупка при нынешних котировках ради защиты сбережений от риска — достаточно взвешенное решение. Но

«Долгосрочная позиция по доллару сейчас больше оправдана, на мой взгляд, ведь никто не знает, сколько времени и усилий потребуется для вывода экономик из кризиса и каким он будет, этот постковидный мир», — поясняет Анна Бодрова из ИАЦ «Альпари».

Александр Осин указывает, что есть более привлекательный способ защитить свои сбережения от инфляционных рисков в средне— и долгосрочном периоде хотя бы потому, что рост денежной базы в США с начала года составил 40%.

В качестве альтернативы аналитик «Фридом Финанс» назвал акции российских добывающих, нефтегазовых, металлургических, розничных и энергетических компаний.

«После представляющейся возможной корректировки спроса в ближайшие недели они останутся привлекательными вариантами, подтвердившими неоднократно способность их эмитентов сохранять и приумножать стоимость для инвесторов, несмотря на шоки», — уверен эксперт.