Саудиты окончательно сдались в нефтяной войне

Саудовская Аравия отменила почти все скидки, обещанные Европе и Азии после начала ценовой войны с Россией. Июльские поставки саудовской сырой нефти резко подорожали. Аналитики указывают: Эр-Рияд пытается любым способом добиться роста котировок до приемлемого для себя уровня, чтобы восстановить экономику, подорванную противостоянием с Москвой.

Не рассчитали силы

На мартовском заседании ОПЕК+ Россия отказалась выполнить ультимативное требование Эр-Рияда о резком сокращении добычи, и саудиты пообещали залить мир дешевой нефтью. Госкомпания Saudi Aramco снизила стоимость сырья для США на семь долларов за баррель, для Северной Европы — на восемь, Восточной и Юго-Восточной Азии — на шесть.

Эр-Рияд перешел к "политике максимальной добычи": правительство поручило Saudi Aramco увеличить экспорт на треть — с 9,7 до 12,3 миллиона баррелей в сутки. Одновременно саудиты жестко демпинговали на европейском рынке, стремясь подорвать позиции России: предлагали поставки на 10,25 доллара ниже цены сорта Brent. В результате котировки обрушились с 51 доллара в феврале до 32 в марте и 27 в апреле.

Дорого обошлось

Уже через месяц стало ясно: ввязавшись в ценовую войну с Россией, саудиты не рассчитали силы.

Демпинг подкосил бюджет королевства, сверстанный из расчета 80 долларов за баррель (для сравнения: у России — 42,4). В первом квартале нефтяные доходы Саудовской Аравии рухнули на 24%, а бюджетный дефицит подскочил до девяти миллиардов долларов. По итогам года аналитики прогнозируют 50 миллиардов, или почти десять процентов ВВП.

Пришлось залезть в долги. Эр-Рияд привлек на финансовом рынке семь миллиардов долларов, выпустив еврооблигации со сроком погашения через пять с половиной, десять с половиной и 40 лет. Активно тратили и резервы. В марте — апреле ЗВР страны сократились почти на 48,6 миллиарда долларов, максимально за два десятка лет. У королевства осталось 448,6 миллиарда — минимум с 2011-го.

С 2014 года, когда нефтяные котировки тоже обрушились, резервы Эр-Рияда снизились более чем на 200 миллиардов долларов. Сейчас экономика страны гораздо слабее. В итоге правительство решилось на непопулярные меры: троекратно повысило НДС, отказалось от выплаты прожиточного минимума.

"Мы переживаем серьезный кризис, какого еще не видели в современной истории, — заявил в мае саудовский министр финансов Мохаммед аль-Джадаан. — Проблемы на нефтяном рынке привели к сокращению доходов и такому давлению на государственные финансы, что с этим трудно справиться без ущерба макроэкономике в среднесрочной и долгосрочной перспективе".

Большая ошибка

В субботу, 6 июня, переговоры ОПЕК+ успешно завершились, ценовое ралли, которое продолжалось весь май (Brent отыграла 70% потерь), продолжилось. Экспортеры условились продлить режим максимального сокращения добычи — на 9,7 миллиона баррелей в день — до августа.

Госкомпания Saudi Aramco отменила с июля почти все скидки, предоставленные европейским и азиатским клиентам после начала ценовой войны с Россией. Больше всего придется платить покупателям из Азии — на ключевом для саудитов рынке. Как сообщает Platts со ссылкой на прайс-лист компании, опубликованный в воскресенье, для Азии самый популярный сорт Arab Light подорожает на 6,1 доллара, Arab Super Light — на 7,3, Arab Extra Light — на 6,7. Тяжелые сорта Arab Medium и Arab Heavy — на 5,9 и 5,6 доллара соответственно. Для Европы, где саудовская нефть конкурирует с российской Urals, в стоимости прибавит вся линейка.

Этот скачок отгрузочных цен на саудовскую нефть — рекордный за 20 лет, отметили в Rystad Energy.

Как указывают аналитики, Эр-Рияд явно пытается любым способом добиться повышения котировок до приемлемых для себя уровней. Госкомпания Saudi Aramco — де-факто регулятор цен на Ближнем Востоке, поэтому власти рассчитывают на то, что ее примеру последуют и другие производители в регионе.

По данным Bloomberg, эксперты ждали более умеренного подорожания — на четыре доллара за баррель при скидках 0,80-1,90 доллара. Но Саудовская Аравия поступила иначе.

Ближневосточные соседи между тем признали: политика Эр-Рияда оказалась большой ошибкой.