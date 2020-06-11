Россия пляшет на африканских углях 

В новой энергетической стратегии РФ до 2035 года впервые уделено особое внимание Африке. Чёрный континент упомянут в документе шесть раз, в основном в связи с экспортом российского угля. Спрос на этот источник энергии, получивший клеймо «грязного», падает в развитых странах. Вкладываться в «зелёную» энергию начинают даже такие традиционные потребители угля, как Китай и Индия. В поисках новых рынков сбыта Россия обращается к Африке, где на фоне спада мировых цен на её товар всё ещё могут найтись покупатели.

Новую стратегию 9 июня утвердил премьер-министр Михаил Мишустин . Как и в аналогичном документе от 2015 года, акцент в новой стратегии делается на экспорт российских энергоносителей в страны Дальнего и Ближнего Востока. Однако если в предыдущей стратегии Африка не упоминалась ни разу, то в обновлённой версии ей уделяется внимание, как перспективному рынку сбыта угля.

В документе констатируется, что спрос на уголь, несмотря на его доступность и дешевизну, падает в развитых странах. Например, Германия в 2018 году закрыла последнюю угольную шахту и планирует полностью отказаться от использования угля для производства электричества к 2035-2038 годах. Аналогичные требования о снижении вредных выбросов в атмосферу предъявляет руководство Евросоюза странам-членам. Поэтому Россия, которая наряду с Австралией остаётся одним из главным производителей угля в мире, уже долго не рассматривает Европу как перспективное направление сбыта.

Однако за пять лет, прошедших с момента принятия предыдущей стратегии, азиатские рынки тоже перестали вселять в нашу страну уверенность. В документе сказано, что объёмы экспорта угля в Китай и Индию, которые входят в число его главных потребителей в Азии, будут зависеть от политических решений руководства этих стран. Не секрет, что экологические проблемы беспокоят Пекин и Дели, поэтому в последние годы они планируют увеличить долю «зелёной» энергии в своих странах.

КНР, в частности, рассматривает пандемию как шанс наконец переключиться на высокие технологии в производстве электричества. Возобновляемые источники энергии были упомянуты в плане по восстановлению экономики как приоритетное направление. Это дало повод экспертам заключить, что России не стоит ждать восстановления спроса на её нефть в КНР в ближайшем будущем. И уж тем более — на уголь.

России остаётся искать новых клиентов там, где дешевизна всё ещё преобладает над экологичностью. В Африке около 600 млн человек лишены электричества, поэтому спрос на энергоносители в ближайшие годы там будет расти.

Снижение спроса на уголь в Европе будет компенсироваться ростом объёма импорта в странах Южной и Юго-Восточной Азии (где будет увеличиваться потребность в высококачественных углях), а также в странах Ближнего Востока и Африки, — сказано в энергетической стратегии.

Соответственно в числе задач российской энергетической политики указана «диверсификация экспортных потоков с наращиванием доли присутствия на новых рынках сбыта стран Азиатско-Тихоокеанского региона, Ближнего Востока и Африки», а также развитие железнодорожного и портового сообщения для доставки российского сырья. В стратегии также отмечается, что есть перспективы и у нефтяного экспорта в Африку.

Некоторый рост первичной переработки ожидается в странах Африки, где строительство нефтеперерабатывающих заводов может стать альтернативой наращиванию импорта высококачественных нефтепродуктов из других регионов, — уточняется в документе.

Несмотря на наличие спроса на энергоносители, в Африке по-прежнему банально не хватает электростанций, которые могли бы их перерабатывать. Препятствием для воплощения российских планов на континент может послужить и то, что наиболее развитые страны там уже начинают отказываться от угля. Так, Южноафриканская Республика в 2019 году приняла Интегрированный ресурсный план, который предусматривал субсидии на возобновляемую энергию и постепенный вывод из эксплуатации угольных электростанций. По прогнозам экспертов, в 2030 году уголь всё равно будет обеспечивать 59% производства электроэнергии в стране, но этот спрос может быть удовлетворён южноафриканскими месторождениями.