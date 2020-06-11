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Цена барреля нефти Brent упала ниже 38 долларов 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Нефть обвалилась
Фото: Reuters
Цены на нефть ускорили падение после закрытия фондовых рынков Европы, нефтяные котировки теряют из-за публикации новых макроэкономических прогнозов Федеральной резервной системы (ФРС) США.
По состоянию на 19.30 мск цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent опускалась на 8,65%, до 38,12 доллара за баррель, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные торгов.
Июльские фьючерсы на топливо марки WTI дешевели на 9,92%, до 35,67 доллара за баррель, минутами ранее их удешевление превышало 10%.
Позднее в ходе торгов нефть Brent опускалась до 37,94 доллара за баррель, что на 9,1% ниже уровня закрытия предыдущих торгов.
По состоянию на 19.45 мск, нефть марки Brent немного отыграла падение и снижалась до 38,34 доллара за баррель (-8,1%), а нефть сорта WTI — до 36,24 доллара за баррель (-8,9%).
Накануне ФРС США, как и ожидалось, сохранила ставку на уровне 0 — 0,25% годовых. Американский финансовый регулятор спрогнозировал падение ВВП крупнейшей мировой экономики на 6,5% в 2020 году, а также скорректировал ожидаемый уровень безработицы — до 9,3% с декабрьской оценки в 3,5%.
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Комментарии 6
Рынки , ФРС , РИА Новости
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