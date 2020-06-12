Снизится ли курс доллара до 60 рублей в этом году 

Ослабление рубля в марте этого года было вызвано в первую очередь падением цен на нефть в ожидании снижения спроса на нефть и локальным уходом инвесторов из рисковых активов, к которым относятся и российские бумаги. От еще более глубокого ослабления российскую валюту защитили операции Банка России Минфина по продаже валюты в рамках бюджетного правила и даже сверх него.

Соглашение ОПЕК+ о сокращении добычи позволило восстановиться нефтяным котировкам, а ожидания снижения ключевой ставки Банком России на фоне ультрамягкой денежно-кредитной политики центральных банков развитых стран и масштабных программ выкупа активов, в первую очередь ФРС США , сделали особенно привлекательными вложения в российские ОФЗ, рассказывает начальник аналитического управления банка "Санкт-Петербург" Андрей Кадулин. На этом фоне к началу июня курс вернулся к отметке 68-69 рублей за доллар. Но дальнейшее укрепление остается под вопросом, считает аналитик.

По его словам, дальнейший рост цен на нефть ограничивается хоть и восстанавливающимся, но все еще слабым спросом на нефть и накопленными запасами. "Сокращение добычи нефти в России негативно скажется на объемах экспорта, а значит и на притоке валюты в страну по текущему счету торгового баланса. При этом объем валюты, продаваемой Минфином на рынке, существенно сократится уже при текущих ценах на нефть", — говорит Кадулин. По его мнению, единственный сценарий, в котором можно предполагать укрепление рубля — рост цен на нефть до 55 долларов за баррель и выше в сочетании с отказом Минфина покупать валюту на рынке в рамках бюджетного правила и сохраняющемся притоке нерезидентского капитала в российские активы, что выглядит маловероятным.