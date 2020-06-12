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Снизится ли курс доллара до 60 рублей в этом году 

Российская Газета 2 часа назад
Снизится ли курс доллара до 60 рублей в этом году
Фото: Валерий Матыцин/ТАСС
Ослабление рубля в марте этого года было вызвано в первую очередь падением цен на нефть в ожидании снижения спроса на нефть и локальным уходом инвесторов из рисковых активов, к которым относятся и российские бумаги. От еще более глубокого ослабления российскую валюту защитили операции Банка России и Минфина по продаже валюты в рамках бюджетного правила и даже сверх него.
Соглашение ОПЕК+ о сокращении добычи позволило восстановиться нефтяным котировкам, а ожидания снижения ключевой ставки Банком России на фоне ультрамягкой денежно-кредитной политики центральных банков развитых стран и масштабных программ выкупа активов, в первую очередь ФРС США, сделали особенно привлекательными вложения в российские ОФЗ, рассказывает начальник аналитического управления банка "Санкт-Петербург" Андрей Кадулин. На этом фоне к началу июня курс вернулся к отметке 68-69 рублей за доллар. Но дальнейшее укрепление остается под вопросом, считает аналитик.
По его словам, дальнейший рост цен на нефть ограничивается хоть и восстанавливающимся, но все еще слабым спросом на нефть и накопленными запасами. "Сокращение добычи нефти в России негативно скажется на объемах экспорта, а значит и на притоке валюты в страну по текущему счету торгового баланса. При этом объем валюты, продаваемой Минфином на рынке, существенно сократится уже при текущих ценах на нефть", — говорит Кадулин. По его мнению, единственный сценарий, в котором можно предполагать укрепление рубля — рост цен на нефть до 55 долларов за баррель и выше в сочетании с отказом Минфина покупать валюту на рынке в рамках бюджетного правила и сохраняющемся притоке нерезидентского капитала в российские активы, что выглядит маловероятным.
Существенное укрепление рубля (на 15% от текущих значений) в текущем году вряд ли возможно, соглашается начальник аналитического управления банка "Зенит" Владимир Евстифеев. Цены на нефть в условиях медленного восстановления мировой экономики не смогут достичь значений 60-70 долларов за баррель, что делает фундаментальные параметры рубля недостаточно сильными для значительного укрепления, считает он. Даже если в глобальном масштабе интерес инвесторов к развивающимся рынкам останется высоким, рубль едва ли сможет укрепиться на 10-15% без поддержки нефтяного рынка, констатирует Евстифеев.
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Комментарии 12
Рынки , Владимир Евстифеев , ФРС , Банк "Санкт-Петербург" , Банк Зенит , Минфин , Центральный банк России , Евро , Доллар
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