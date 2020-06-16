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Нефть дешевеет по мере роста числа заражений коронавирусом 

Прайм и ещё 24 2 часа назад
Нефть дешевеет
Фото: РИА Новости
Цены на нефть во вторник утром слабо снижаются из-за опасений, что рост заражений COVID-19 во всем мире может затормозить рост спроса на топливо, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.17 мск цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускалась на 0,08% — до 39,7 доллара за баррель. Июльские фьючерсы на нефть марки WTI дешевели на 0,08% — до 37,1 доллара за баррель.
К понедельнику число случаев заболевания коронавирусом возросло до 8 миллионов во всем мире. Число зараженных резко возросло в Латинской Америке, в то время как США и Китай также сталкиваются с новыми вспышками.
Однако надежды на то, что сокращения добычи могут быть продлены, сдерживают снижение котировок. Так, поддержку ценам оказали слова министра энергетики ОАЭ. Сухель аль-Мазруи в понедельник выразил уверенность в том, что все страны ОПЕК+ будут выполнять взятые на себя обязательства сократить нефтедобычу в рамках достигнутых ранее договорённостей альянса. Он также отметил, что есть признаки того, что спрос на нефть растет, поскольку все больше стран ослабляют карантин.
"Возобновившийся оптимизм в отношении того, что сокращения добычи ОПЕК+ могут остаться в силе, если мы увидим, что усиление опасений по поводу второй волны (заражений — ред.) приведет цены на нефть к свободному падению", — сказал Эдвард Мойя, старший аналитик рынка OANDA.
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Комментарии
Рынки , Цена на нефть
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