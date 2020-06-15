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Как решение ЦБ по ставке в пятницу отразится на рубле 

Российская Газета 38 минут назад
Как решение ЦБ по ставке в пятницу отразится на рубле
Фото: iStock
На прошедшей неделе в центре внимания мировых финансовых рынков было очередное заседание ФРС США, итоги которого стали триггером снижения биржевых индикаторов и ослабления валют развивающихся стран.
Специально для "Российской газеты" Сергей Дроздов, аналитик ГК "ФИНАМ", рассказал о влиянии на курс рубля решения ЦБ по ключевой ставке:
— В пятницу, 19 июня, Банк России примет решение по ключевой процентной ставке и обрисует перспективы дальнейшего курса монетарной политики. Ожидания снижения ключевой ставки ЦБ на один процент, которые в мае поддерживали укрепление рубля, уже отыграно рынком, — предупреждает эксперт. — В связи с чем на этой неделе российская валюта станет более зависимой от настроений на глобальных финансовых и сырьевых рынках. И при усилении коррекции на биржах Европы и США пара доллар/рубль может протестировать отметки 70,60-71.
Помимо коррекции на мировых фондовых рынках, дополнительное давление на рубль оказывают отступившие от своих максимальных значений цены на нефть. Это произошло из-за опасений игроков по поводу глобального спроса на энергоносители и из-за вновь появившихся рисков второй волны заболевания Covid-19. В итоге, нефтяные цены упали почти на 9 процентов.
Однако повторения мартовского обвала нефтяных котировок маловероятно. Работают меры, которые для стабилизации рынка приняли страны ОПЕК+. Тем не менее, на фоне спекуляций в отношении второй волны коронавируса и ожиданий более медленного восстановления мировой экономики нельзя исключать, что цена фьючерсного контракта Brent может опуститься к отметке 35 долларов за баррель.
Тем временем, инвесторы приступили к продажам перегретых рисковых активов опасаясь за дальнейшие перспективы американской экономики, не услышав от главы Федрезерва конкретики в отношении очередных стимулирующих мер.
Так, на прошлой неделе в ходе пресс-конференции Джером Пауэлл предположил, что в краткосрочной перспективе пандемия коронавируса будет оказывать сильное давление на экономический рост, инфляцию и занятость. А в среднесрочной перспективе она несет значительные риски для американской экономики.
Впрочем, в долгосрочной перспективе ФРС по-прежнему намерена использовать все свои инструменты так долго, как это будет необходимо, чтобы поддержать восстановление экономики.
А кривая казначейских облигаций пошла вверх после того, как регулятор заявил о приверженности придерживаться текущих темпов покупок казначейских и ипотечных облигаций. Это, по сути, означает, что ФРС выступила за снижение стоимости заимствований, которые из-за роста доходности казначейских облигаций повышают цену антикризисных мер правительства.
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Комментарии
Рынки , Экономика , Джером Пауэлл , Сергей Дроздов , ФРС , Центральный банк России , "Российская газета"
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