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Инвесторы покупают активы российского рынка лучше других бумаг 

Банки.ру 8 часов назад
Инвесторы скупают активы российского рынка
Фото: РИА Новости
Фонды развивающихся рынков (emerging markets) за неделю потеряли почти 4,5 млрд долларов, редким исключением стали российские фонды, которые привлекают инвесторов сильными фундаментальными показателями локального рынка. Об этом пишет «Коммерсант». Последние данные Emerging Portfolio Fund Research (EPFR) говорят об усилении ухода международных инвесторов из активов развивающихся стран. Отток средств из фондов данной категории продолжается семнадцатую неделю подряд, за это время инвесторы забрали более 50 млрд долларов.
По данным EPFR, за отчетную неделю инвесторы вложили в российский фондовый рынок 56 млн долларов, что в восемь раз больше притока на предшествующей неделе. Такого скромного результата хватило, чтобы вывести российский фондовый рынок в число лидеров по привлечению инвестиций среди стран БРИК.
По мнению начальника экспертов, основными драйверами роста спроса на рублевые активы стали значительное улучшение ситуации с пандемией в России, снятие ограничений и возвращение к работе всех предприятий. Добавляют привлекательности вложениям в рублевые активы возвращение цен на нефть к 40 долларов за баррель и высокая дивидендная доходность российского рынка, которая по индексу Московской биржи составляет около 8%.
Растет спрос у международных инвесторов и на активы развитых стран (developed markets). По данным EPFP, на минувшей неделе в фонды поступило более 16 млрд долларов. Наиболее активно инвесторы наращивали вложения в американские фонды — 11,5 млрд долларов, почти вдвое больше, чем неделей ранее. В европейские фонды приток усилился почти в четыре раза — до 2,4 млрд долларов.
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Комментарии 1
Рынки , БРИКС , Московская биржа
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