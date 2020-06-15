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Фондовые торги в РФ открылись заметным снижением индексов 

Банки.ру и ещё 3 3 часа назад
Фондовые торги в РФ открылись снижением индексов
Фото: РИА Новости
Российские фондовые индексы в понедельник начали торги отрицательной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи.
Индекс Мосбиржи на 10:00 мск потерял 2,49% к уровню предыдущего закрытия и составил 2 675,58 пункта. Индекс РТС на тот же момент времени уменьшился на 3,09% и равнялся 1 238,11 пункта.
Утром российские фондовые индексы выйдут в минус ввиду мирового уклонения от риска, прогнозировала перед началом торгов аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова.
«В пятницу, когда биржи РФ были закрыты на выходные, зарубежные площадки восстановились незначительно, зато в начале новой недели вновь оказались под волной продаж», — комментирует эксперт.
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Рынки , Недвижимость , Экономика , Елена Кожухова , Московская биржа
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