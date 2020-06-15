Фондовые торги в РФ открылись снижением индексов

Российские фондовые индексы в понедельник начали торги отрицательной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи

Индекс Мосбиржи на 10:00 мск потерял 2,49% к уровню предыдущего закрытия и составил 2 675,58 пункта. Индекс РТС на тот же момент времени уменьшился на 3,09% и равнялся 1 238,11 пункта.

Утром российские фондовые индексы выйдут в минус ввиду мирового уклонения от риска, прогнозировала перед началом торгов аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова