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Курс доллара: рубль снижается к доллару и евро 

RT на русском и ещё 6 7 часов назад
На открытии торгов в понедельник, 15 июня, рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Курс доллара вырос на 30 копеек — до 70,50 рубля.
Курс евро поднялся на 1 копейку и составил 79,21 рубля.
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Рынки , Видео , Московская биржа , Евро , Доллар
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