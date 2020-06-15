«Грядет крах доллара». Под таким заголовком Bloomberg опубликовал колонку американского профессора Стивена Роуча — доктора экономических наук, бывшего члена совета директоров Федеральной резервной системы США , а ныне — старшего научного сотрудника исследовательского центра Jackson Institute of Global Affairs при Йельском университете, самом влиятельном вузе «Лиги плюща».

«Эпоха «непомерных привилегий» доллара как основной мировой резервной валюты подходит к концу. В 1960-х годах тогдашний министр финансов Франции Валери Жискар д'Эстен придумал этот термин в основном из-за фрустрации, жалуясь на США, которые свободно использовали остальной мир, поддерживая свой чрезмерно высокий уровень жизни. В течение почти 60 лет мир жаловался, но ничего не делал. Те дни прошли», — пишет он.

Эксперт подчеркивает, что проблемы носят системный и структурный характер:

«США в значительной мере воспользовались ролью доллара в качестве основной резервной валюты в мире и в значительной степени использовали избыточные сбережения из-за рубежа, чтобы совместить несовместимое. Но за это пришлось заплатить цену. Чтобы привлечь иностранный капитал, США имели дефицит текущего счета — который является самой широкой мерой торговли, поскольку включает инвестиции — каждый год с 1982-го. COVID-19 и вызванный им экономический кризис растягивают это противоречие между сбережениями и счетом текущих операций до предела. А виноват в этом взрыв дефицита государственного бюджета».

Роуч считает, что уже в 2021 году доллар обесценится до 35% по отношению к корзине валют стран, с которыми США ведут международную торговлю, судя по всему, это далеко не предел возможной девальвации. По его словам, протекционизм в исполнении администрации Дональда Трампа и ухудшение международного имиджа США (Роуч напоминает, что «международное лидерство» — это элемент поддержки статуса доллара) сделают ситуацию еще хуже, оставляя нерешенной главную проблему: американцы очень хотят много тратить (и в список желающих потратить много денег входит прежде всего правительство США), но сберегать деньги они разучились и принципиально не хотят учиться это делать снова.

— Доллар действительно находится под угрозой, — считает экономист Василий Колташов. — А точнее, в новом для себя состоянии.

С одной стороны, значительная долларовая эмиссия направлена на выкуп мусорных бумаг. Это делает Федеральная резервная система. С другой стороны, федеральное правительство настаивает на наращивании долга и выпуск новых долговых бумаг под эти доллары. Скорее всего, это заимствование у ФРС, поскольку доверие к американским долговым бумагам уменьшается. Все это будет оказывать плохое влияние на американскую валюту.

Но ситуация не очень похожа на момент девальвации доллара в 1971 году. Мы наблюдаем, что баланс ФРС на выкуп мусорных бумаг вырос до 7 трлн., американский долг скоро дойдет до 25-30 трлн. Это означает, прежде всего, рост инфляции в долларовой зоне. Это касается и американского рынка продовольствия, и мирового рынка нефти — повышение нефтяных цен сейчас надо рассматривать именно в инфляционном ключе.

Главное — что происходит. Нам описывали как невозможное многие экономисты, в том числе, экономисты современной денежной теории — механизм эмиссии, оказался вовсе не бесконечным и безболезненным, а США входят в период, когда значение их валюты в мировой экономике будет слабеть. Так что это не момент одномоментной девальвации доллара, он исторически-поворотный: доллар в ближайшие полтора-два года может сильно обесценится, и это будет иметь самые плохие последствия для американской экономики.

«СП»: — Действительно ли наша эпоха — эпоха «непомерных привилегий», и почему вообще так получилось?

— В американской экономике действительно было очень много от паразитического существования. Долларовая эмиссия, огромный финансовый рынок, возникающие здесь огромные возможности сферы услуг — все это было частью очень специфического положения США в мировой экономической системе. И здесь во многом и были заложены основы нынешнего нездоровья, потому что Америка во многом утратила свою промышленность, а с утратой значительной части производства она утратила прежнюю основу сильного доллара.

При этом доллар все равно оставался в сильной позиции, и казалось, что его эмиссия будет бесконечной. Пока не наступил критический, поворотный момент 2020 года.

Осуществляя эмиссию доллара — валюты, которая использовалась в международных торгово-финансовых расчетах, США всякий раз перераспределяли в свою пользу долю международного прибавочного продукта. Т.е. материальные богатства мира создавались преимущественно не ими, но покупались они за доллары, которые эмитировали США. Это позволяло им иметь отрицательное сальдо торгового баланса, огромный дефицит, и при этом, казалось, что американское государство прекрасно себя чувствует, и ничего ему не угрожает.

Но, как выяснилось, эта система имеет пределы устойчивости, и сейчас они достигнуты. Соответственно, будут потеряны те паразитарные возможности, которые американцы имели на протяжении десятилетий.

«СП»: — Так ждать ли реальный крах? Или это преувеличение?

— Если бы доллару действительно угрожал крах — если бы сейчас могла произойти его стремительная девальвация, это был бы подарок для американской экономики. Потому что в этом случае все то, что в реальности будет растянуто на много-много месяцев, произошло бы быстро, и американский реальный сектор начал бы выкарабкиваться, потому что все издержки в США бы уменьшились.

Упала бы номинальная ценность недвижимости, упали бы транспортные расходы, упали бы внутренние расценки на все. Упала бы цена рабочей силы, которая является, по мировым меркам, запредельной, хотя, все мы прекрасно понимаем какого-нибудь американца, который объясняет нам, что на 2000 долларов зарплаты в Нью-Йорке вообще не прожить.

Надо понимать, что вся ситуация с долларом все же не является одномоментным обвалом. И главная проблема США не в том, что он происходит — а это уже неотвратимо, а в том, что невозможно смягчить.

Воротилы с Уолл-стрит никогда не позволят ФРС взять и девальвировать доллар. Они будут бороться за сильный доллар, наращивая эмиссию. И в этом главное зло для американской экономики. Поскольку жертвовать в этой ситуации будут не интересами банкиров — спекулянтов, а интересами реального сектора и простых американцев. Потому что по ним будет бить ситуация сравнительно медленно слабеющего доллара очень сильно. Если бы девальвация была бы мгновенной, это для них был бы облегчением, потому что началось бы какое-то экономическое оживление.

А здесь будет углубляться депрессия, и не будет видно свет в конце тоннеля. Вот то, что они приобретают сохранением политики эмиссии в условиях, когда такая политика уже контрпродуктивна.

В чем Роуч абсолютно прав — в том, что «эпоха привилегий» для США закончилась. Мир будет искать другую резервную валюту. Ничего резервировать в долларах уже нельзя. Но мир прекрасно понимает, что и с евро положение не сильно лучше, а с британским фунтом будет tot хуже. Поэтому резервная валюта должна быть совершенно иной.

Вообще, вся финансовая система должна быть другой, и не факт, что резервная валюта должна быть чьей-то, чтобы кто-то получал привилегии от ее эмиссии. Может быть, это должна быть валюта с распределенной эмиссией. Или это должны быть расчеты на основе золотого запаса.

Чистая правда, что из кризиса 1973-1982 годов Америку вытянул доллар. Тогда они дали упасть реальному сектору, многие промышленные предприятия закрылись, и потом десятилетиями в них снимали американские боевики — все эти руины заводов… Это все последствия того кризиса. А вот сильный доллар они смогли удержать.

— ФРС увеличивает баланс, вливая в экономику объёмы ликвидности и опустила ставку на ноль практически в рамках поддержки экономики, — отмечает экономист Вадим Коваленко.

— Масштабы этих программ превосходят те, что были в 2008 году. Все эти напечатанные доллары ослабляют курс к корзине мировых валют и вызывают инфляцию образования, здравоохранения, рынка ценных бумаг и недвижимости.

Девальвируют доллар на 35% или 15% (что уже было) зависит от того, с какой скоростью другие ЦБ будут проводить аналогичную политику: ЕЦБ , Банк Англии, РБ Новой Зеландии тоже накачивают экономики деньгами и ставки там тоже нулевые. Экономика США больше, потому и девальвация доллара будет сильнее за счет предыдущего его укрепления — хоть на график EURUSD взгляните: пару месяцев назад EUR был на отметках конца 2016 года.

При условии начала возвращения производства в США, данная политика пойдет на пользу национальному производителю.

Но если мы предположим возвращение «золотого стандарта», то тут 35% покажутся сущей мелочью. В таком случае стоимость одной унции золота взлетит минимум до 13 000USD.

«СП»: — О дедолларизации говорится много в последнее время. Россия, Китай и другие ведущие страны мира постоянно говорят о необходимости отказа от доллара. А воз и ныне там. Почему?

— Я бы не сказал, что воз и ныне там, нефтяные контракты заключаются в EUR, РФ и Китай через Газпромбанк проводили оплату нефти за юани и рубли. Конечно, все это в весьма скромных объёмах. Но это и не нужно сейчас, так как банально не выгодно и дорого. Нравится нам или нет, но через доллар все же удобнее и дешевле.

В данном случае необходимо иметь возможность, в случае волевого решения Трампа наложить жесткие санкции перейти на расчеты в национальных валютах.

До тех пор, пока риски использовать доллар во взаимных расчетах не перевесят потери от дедолларизации, уход от последнего принесет больше вреда чем пользы.