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Биржи АТР закрылись падением до 5% из-за опасений новой волны заражений COVID-19 

Прайм 4 часа назад
Биржи АТР закрылись падением до 5%
Фото: globallookpress.com
Основные фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник закрылись снижением в пределах почти 5% из-за того, что инвесторы опасаются второй волны заражений коронавирусом, свидетельствуют данные торгов.
По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite опустился на 1,02%, до 2890,03 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,29%, до 1865,34 пункта, гонконгский Hang Seng Index — снизился на 2,16%, до 23776,95 пункта, южнокорейский KOSPI — на 4,76%, до 2030,82 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 2,19%, до 5719,8 пункта. Японский Nikkei 225 уменьшился на 3,47%, до 21530,95 пункта.
Во всем мире вновь усиливаются опасения по поводу возможности второй волны заражений. В Китае, с которого началось распространение коронавируса, выявлен новый очаг в городе Фэнтай, на оптовом рынке "Синьфади". Кроме того, в США в субботу было зарегистрировано более 25 тысяч новых случаев, в то время как все больше штатов сообщают о рекордах по количеству зараженных.
"И вновь пандемия вызвала опасения и сомнения по поводу будущего… Если с точки зрения мировой динамики мы еще находимся на стадии первой волны, то, вероятно, без вакцины нас где-то все еще ждет большая волна, готовая нанести удар", — сказал агентству Ассошиэйтед Пресс аналитик Mizuho Bank Хаяки Нарита (Hayaki Narita).
Рынки также обратили внимание на новости вокруг Южной Кореи. Ранее КНДР пригрозила возмездием Южной Корее за переброску агитационных листовок. Центральная северокорейская газета "Нодон синмун" опубликовала в понедельник комментарий, в котором говорится, что "меры возмездия будут доведены до конца".
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