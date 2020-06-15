Эксперт оценил динамику курса рубля

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Аналитик группы компаний «Финам» Алексей Коренев оценил динамику курса рубля.

«Сейчас рубль вернулся в ценовой диапазон, в котором и должен находиться, если исходить из макроэкономических показателей страны. И в ближайшие два месяца российская валюта закрепится в коридоре 70-75 за доллар — это объективно благоприятный курс», — заявил он в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

По его словам, необходимо понимать, что чем ниже стоимость российской валюты, тем выше выручка с российского товарного экспорта, то есть проще сбалансировать бюджет страны.

Коренев также отметил, что небольшой рост цены на нефть заметно укрепил рубль и рынки.

Ранее экономист Денис Ракша в беседе с НСН рассказал о факторах, влияющих на курс рубля.