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Курс рубля: Эксперт оценил динамику курса рубля 

RT на русском и ещё 1 1 час назад
Эксперт оценил динамику курса рубля
Фото: РИА Новости
Аналитик группы компаний «Финам» Алексей Коренев оценил динамику курса рубля.
«Сейчас рубль вернулся в ценовой диапазон, в котором и должен находиться, если исходить из макроэкономических показателей страны. И в ближайшие два месяца российская валюта закрепится в коридоре 70-75 за доллар — это объективно благоприятный курс», — заявил он в беседе с ФБА «Экономика сегодня».
По его словам, необходимо понимать, что чем ниже стоимость российской валюты, тем выше выручка с российского товарного экспорта, то есть проще сбалансировать бюджет страны.
Коренев также отметил, что небольшой рост цены на нефть заметно укрепил рубль и рынки.
Ранее экономист Денис Ракша в беседе с НСН рассказал о факторах, влияющих на курс рубля.
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Рынки , Экономика , Алексей Коренев , ФБА "Экономика сегодня"
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