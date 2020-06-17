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Китай обвалил цены на нефть 

Lenta.ru и ещё 1 1 час назад
Цены на нефть обвалились на опасениях новой волны пандемии коронавируса после того, как Китай, один из главных мировых потребителей сырья, принял решение временно приостановить занятия в школах и университетах Пекина. Об этом пишет Bloomberg.
Стоимость августовского фьючерса на поставку эталонной смеси Brent к 10:00 по московскому времени упала почти на процент, до 40,6 доллара за баррель. В ходе торгов на Лондонской бирже ICE 17 июня она опускалась до 40,03 доллара. Стоимость июльского контракта на американскую нефть WTI упала на 1,4 процента, до 37,86 доллара за баррель.
Негативно на нефтяных котировках также отразилась информация о росте запасов в США на минувшей неделе до рекордного уровня. Хранилища оказались заполнены нефтью, несмотря на сокращение производства сырья.
Международное энергетическое агентство (МЭА) ранее спрогнозировало, что спрос на нефть восстановится уже в 2021 году. Однако стоимость сырья вернется к докризисным значениям только через несколько лет.
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Рынки , Видео , Цена на нефть , Международное энергетическое агентство , Bloomberg
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