Рубль падает

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Курс доллара: рубль снижается к доллару и евро 

RT на русском и ещё 2 54 минуты назад
На открытии торгов рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Курс доллара вырос на 8 копеек — до 69,66 рубля.
Курс евро увеличился на 27 копеек и составил 78,99 рубля.
RT на русском: последние новости
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Рынки , Видео , Цена на нефть , Прогноз эксперта , Московская биржа , Евро , Доллар
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