Рубль падает

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21.05
Курс доллара: рубль снижается к доллару и евро
RT на русском
и
ещё 2
54 минуты назад
Комментарии
1
Все новости на карте
На открытии торгов рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные
Московской биржи
.
Курс доллара вырос на 8 копеек — до 69,66 рубля.
Курс евро увеличился на 27 копеек и составил 78,99 рубля.
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