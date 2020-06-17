Страны ОПЕК сократили добычу нефти в мае на 6,3 млн баррелей

Страны ОПЕК сократили добычу нефти в мае 2020 года на 6,3 млн баррелей в сутки по сравнению с уровнем апреля текущего года — до 24,195 млн баррелей в сутки, говорится в ежемесячном докладе организации.

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«Общий объем добычи нефти ОПЕК в мае составил 24,19 млн баррелей в сутки, что на 6,3 млн баррелей в сутки меньше, чем месяцем ранее. Добыча нефтяного сырья сильнее всего сократилась в Саудовской Аравии, ОАЭ и Кувейте», — отмечает ОПЕК.

5-7 декабря 2018 года в Вене прошли переговоры стран ОПЕК и не входящих в картель государств, участвующих в соглашении о сокращении уровня добычи нефти. По итогам переговоров страны ОПЕК+ достигли договоренности о сокращении уровня добычи нефти с 1 января 2019 года на 1,2 млн баррелей в сутки к уровню октября 2018 года. При этом страны ОПЕК сократят добычу нефти в рамках сделки на 800 тыс. баррелей в сутки, не входящие в картель страны — в общей сложности на 400 тыс. баррелей в сутки.

1-2 июля 2019 года состоялись встречи стран ОПЕК и независимых производителей нефти. Страны ОПЕК+ приняли решение о продлении сделки о сокращении уровня добычи на девять месяцев - с 1 июля 2019 года до 31 марта 2020 года. Также была подписана хартия о долгосрочном сотрудничестве ОПЕК+.

6 декабря 2019 года страны ОПЕК+ договорились сократить добычу еще на 500 тыс. баррелей в сутки с 1 января 2020 года.