Ждет ли курс рубля новая волна снижения 

— Российский рубль с трудом удерживал натиск продавцов в четверг — последний торговый день прошлой недели. Однако в понедельник стало понятно, что трейдеры излишне перестраховывались, продавая рубль. Российской валюте удалось отбить часть потерь четверга, вопреки развитию давления на мировых финансовых рынках.

Прямо сейчас на рынках, пожалуй, главный вопрос в том, наблюдаем ли мы коррекционный откат или начало новой волны снижения. Фундаментально мы все же придерживаемся настороженного взгляда на перспективы экономики и ожидаем того же от рынков. Фондовые индексы прыгнули выше головы благодаря поддержке центробанков. Однако немаловажными были и другие сигналы.

Обвал марта-апреля в значительной степени выкупался розничными инвесторами. Биржи и брокеры США и России отмечали небывалый рост числа клиентов и покупки подешевевших акций. За многие годы ралли рынков и беспрецедентных действий центробанков стало очевидным, что просадки выгодно выкупать. Можно сказать, сформировался рефлекс относительно того, что рынки будут расти вечно, а обвалы — это выгодный способ купить "рынок" дешевле. Это опасное заблуждение зачастую охватывает розничных инвесторов как раз вблизи рыночных пиков. Фундаментально нельзя отмахнуться от роста безработицы, настороженности расходов, обвала выручки и дивидендов в компаниях.

После снижения котировок в марте мы видели очень серьезный отскок валют развивающихся стран. Например, рубль прибавил 17% к минимумам того же марта. Многие фондовые индексы отыграли значительную часть потерь, а некоторые акции и вовсе обновили максимумы. Плохих новостей из Пекина и настороженного тона ФРС США оказалось достаточно, чтобы на рынках началась фиксация прибыли. То, что мы видим сейчас пока сложно назвать штормом, скорее, это возвращение к реальности после чрезмерного оптимизма рынков, который по большей части строился на весьма оптимистичных ожиданиях.

Для рынков и рубля это обещает обернуться мучительно долгим нисходящим трендом. Пожалуй, это худшее сочетание для рынков. Мы уже видели, что рекордные темпы обвала рынков в феврале-марте оборачиваются рекордными же темпами восстановления. А долгий и мучительный боковик на фоне проедания инвесторами и компаниями своего капитала обещает стать худшей рекламой для рынков и на годы отвернуть инвесторов из этих активов.