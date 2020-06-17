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Лучше не стало: в США продолжается волна банкротств нефтяников 

Газета.Ru 1 час назад
Катастрофа набирает обороты: цены не спасут нефтяников
Фото: Газета.Ru
Катастрофа в американской сланцевой индустрии продолжает набирать обороты. На днях стало известно, что очередной нефтяной гигант — компания Extraction Oil & Gas — подала заявление о банкротстве, не сумев расплатиться с долгами. По прогнозу одного из департаментов Минэнерго США в июле добыча сланцевой нефти в стране упадет до 7,6 млн баррелей в сутки. «Газета.Ru» разбиралась, почему растущие цены на нефть не спасут американских нефтяников.
В июле этого года добыча сланцевой нефти в Америке упадет еще на 93 тыс. баррелей в сутки до 7,6 млн «бочек» в день — таков прогноз Управления по энергетической информации (EIA) Минэнерго США.
Падения нефтедобычи ожидают во всех нефтеносных районах страны, в том числе — в формациях Игл-Форд, Андарко, Баккен и самой крупной — Пермском бассейне.
При этом, несмотря на позитивные новости рынка (фьючерс WTI 16 июня подорожал на 3,9% до $38,55 на 17.45 по Москве), состояние сланцевой индустрии не вызывает оптимизма среди аналитиков и инвесторов.
В прошлое воскресенье очередная крупнейшая нефтедобывающая компания подала заявление о банкротстве:
Extraction Oil & Gas обратилась в суд из-за того, что не смогла расплатиться с кредиторами. О существенном ухудшении ситуации с денежными потоками компания предупредила еще в мае:
на конец первого квартала ее активы оценивались в $2,7 млрд при долговых обязательствах в $1,6 млрд
«После внимательного анализа наших стратегических вариантов, мы пришли к заключению, что добровольное банкротство в соответствии со статьей 11 при поддержке наших ключевых кредиторов является наилучшим выходом для Extraction», — заявил гендиректор компании Мэтт Оуэнс (цитата по «Интерфакс»).
В апреле еще один лидер сланцевой нефтедобычи —
буровая компания Whiting Petroleum — тоже объявила о банкротстве по той же статье в надежде рефинансировать $2,2 млрд своего долга при том, что суммарно на счетах у нее было только $585 млн,
сообщал Dow Jones.
«Вслед за Whiting Petroleum обанкротилась Hornbeck Offshore Services, теперь на очереди California Resources. Если верить прогнозам Pickering Energy Partners, разорение в этом году испытают от 40 до 50 сланцевых компаний», — констатировал руководитель Центра проблем энергетической безопасности Института США и Канады РАН Андрей Корнеев в беседе с «Газетой.Ru».
Прогноз аналитиков из Rystad Energy еще более пессимистичный: по их мнению до конца года обанкротиться могут порядка 140 американских нефтегазовых компаний.

Как раньше уже не будет

В комментарии «Газете.Ru» доцент кафедры международной коммерции ВШКУ РАНХиГС Тамара Сафонова пояснила, что проблемы с денежными потоками у американских нефтедобытчиков связаны со стагнацией внутреннего потребления нефти и ее экспорта, а также превышением себестоимости сланцевой нефтедобычи относительно рыночных цен на черное золото во втором квартале текущего года.
«В этой ситуации инвесторы не заинтересованы поддерживать проекты в работоспособном состоянии и начинают их консервировать», — рассказала эксперт.
Андрей Корнеев из ИСК РАН согласился с этим утверждением, напомнив, что с 2007-го года индекс акций американских сланцевиков потерял порядка 30%. Причем долговая нагрузка у них настолько серьезная, что фактически четверть выручки от продажи добываемой нефти в Штатах идет на погашение процентов по корпоративным займам.
В беседе с «Газетой.Ru» ученый напомнил, что на данный момент
общий долг отрасли превышает $300 млрд и для его полного погашения нужно добыть и продать колоссальный объем нефти — порядка 9 млрд баррелей.
Это примерно столько же, сколько всей сланцевой отрасли удалось извлечь за все время ее существования.
«Если посмотреть на исследование Федерального резервного банка Далласа, который и занимался субсидированием этих компаний, даже в относительно дешевом сланцевом Пермском бассейне в западном Техасе для рентабельности нужна нефть в среднем $40 долларов», — констатирует Андрей Корнеев.
По мнению опрошенных «Газетой.Ru» аналитиков, единственное, что может спасти американских сланцевиков от разорения — резкий рост мировых цен на нефть. Но это возможно только при значительном восстановлении спроса на энергоносители, ждать которых пока не приходится.
В опубликованном 16 июня отчете Международного энергетического агентства (МЭА) указано, что мировой спрос на нефть не восстановится до предкризисного уровня как минимум до 2022-го года, даже несмотря на вероятный рекордный скачок спроса: 5,7 млн баррелей в сутки в 2021-м против падения на 8,1 млн в 2020-м.
«Поставки из США могут упасть на 0,9 миллиона баррелей в сутки в 2020 году и еще 0,3 миллиона баррелей в сутки в следующем году, если более высокие цены не простимулируют новые инвестиции в сланцевый сектор», — указано в отчете МЭА.

Что это значит для России

Серьезного увеличения доли отечественной нефти на мировых рынках из-за банкротства американских сланцевиков ждать не стоит, уверен Андрей Корнеев из ИСК РАН. Хотя некоторые локальные дефициты сырья (в случае с Urals — среднетяжелой нефти) играют на руку российским нефтяникам.
В частности, по данным агентства Argus,
с января по май этого года доля клиентов из Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), закупающих российскую Urals на переработку, выросла до 21% с 7% годом ранее.
Но ждать полной остановки сланцевой нефтедобычи в США из-за волны банкротств (в плане исчезновения американских конкурентов) все же не стоит. Дело в том, что 11-я статья Кодекса о банкротстве, которой пользуются американские сланцевики, по сути предполагает реорганизацию предприятий и реструктуризацию их долгов.
В беседе с «Газетой.Ru» Андрей Корнеев пояснил, что из-за этого они становятся «легкой и привлекательной добычей для охотников за поглощением». И главная угроза для них исходит от Китая, где экономика постепенно восстанавливается, а инвесторы ищут сильно подешевевшие активы для покупки.
Во всей сложившейся ситуации на нефтяном рынке у России есть вполне очевидное преимущество. По словам Тамары Сафоновой из ВШЭ, низкая себестоимость добычи нефти в стране делает отечественных нефтедобытчиков гораздо более устойчивыми в период нефтяного кризиса.
Эксперт уточнила, что в первом квартале этого года себестоимость добычи для Urals она составила 13 тысяч рублей за тонну, то есть — от $23,8 до $27,4 при диапазоне курса от 75 до 65 рубля за доллар соответственно.
Это примерно в 1,5 раза дешевле, чем в США.
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Рынки , Компании , Статьи , Экономика , Андрей Корнеев , ИСКРАН , Международное энергетическое агентство , РАН , Минэнерго , Газета.Ru , Интерфакс
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