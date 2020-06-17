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Эксперт рассказал, когда цифровые валюты смогут заменить бумажные деньги 

РИА Новости и ещё 1 1 час назад
Назван срок замены бумажных денег на цифровые
Фото: РИА Недвижимость
Цифровая валюта в краткосрочной перспективе не сможет полностью заменить бумажные деньги, однако по мере глубоких изменений в финансовой сфере общество безналичных денег наступит примерно через 10-15 лет, заявил РИА Новости научный сотрудник аналитического центра "Тайхэ" (Taihe) Лю Ихуа.
Ранее в китайских и иностранных СМИ неоднократно появлялись сообщения и предположения о том, что Китай, благодаря стремительному развитию технологий и большому вниманию правительства, может стать первой страной в мире, которая выпустит свою законную цифровую валюту.
В августе прошлого года заместитель департамента клиринга и расчетов ЦБ КНР Му Чанчунь заявил, что Китай "близок" к тому, чтобы выпустить свою цифровую валюту. Он говорил, что национальная криптовалюта будет замещать денежный агрегат М0 и контролироваться Народным банком (ЦБ). При этом он не назвал конкретных сроков, когда криптовалюта может быть выпущена.
Особенности цифрового юаня
Лю Ихуа пояснил РИА Новости, что создание цифровой валюты (далее в тексте DC/EP — Digital Currency Electronic Payment) в Китае не означает выпуск новой валюты, это замена существующих бумажных денег, то есть замена денежного агрегата М0, поэтому ее функция в экономико-финансовой деятельности такая же, как у бумажных денег, это цифровизация бумажных денег.
"Разница с другими криптовалютами заключается в том, что DC/EP — это законная валюта, она подкреплена государственным кредитом, в то время как у Bitcoin и Ethereum основа кредита — алгоритм и консенсус", — отметил эксперт.
Он пояснил, что еще одно отличие цифровой валюты ЦБ Китая в том, что DC/EP— это юань, стабильный юань, имеющий ценность юаня, а Bitcoin и Ethereum — нестабильные, их стоимость подвержена большой волатильности.
"Кроме того, DC/EP — централизованная валюта, созданная и выпускаемая Центральным банком, в то время как Bitcoin и Ethereum — децентрализованные валюты, производство и выпуск которых определяется алгоритмами и майнерами", — сказал Лю Ихуа.
Сравнивая цифровой юань с криптовалютой Libra, он отметил, что обе валюты централизованные цифровые валюты, они снизили себестоимость выпуска бумажной валюты и повысили эффективность расчетов. Кроме того, они на 100% поддерживаются резервным фондом, у обеих валют есть контролируемая анонимность, что позволяет надлежащим образом обеспечивать конфиденциальность клиентов.
Эксперт пояснил, что модель проведения онлайн-платежей цифровым юанем такая же, как и бумажными деньгами, при этом используется метод "двойного офлайн", то есть при полном отсутствии интернета можно осуществить платеж, имея лишь мобильное телекоммуникационное устройство.
Общество безналичных денег
Лю Ихуа отметил, что по мере ежедневного усложнения социально-экономической активности финансовые технологии меняют методы управления в финансовом секторе. Однако, по мнению эксперта, в краткосрочной перспективе цифровая валюта не сможет быстро полностью заменить наличные деньги, однако в долгосрочной перспективе это возможно.
Он пояснил, что выпуск DC/EF может не только понизить себестоимость выпуска бумажной валюты и понизить затраты, возникающие при ее обращении, но и повысить эффективность и безопасность торговых операций, снизить случаи отмывания денег, уклонения от уплаты налогов и других правонарушений, также может способствовать доступу к финансам и поддерживать качественное развитие экономики.
"С другой стороны, в то время как DC/EP является альтернативой M0, но по причине обычаев торгового оборота она не сможет в короткие сроки полностью заменить бумажные деньги, также не сможет привести к финансовой дезинтермедиации, а тем более, не окажет влияния на существующую реальную экономику", — считает аналитик.
По его мнению, в краткосрочной перспективе, поскольку базовая технология blockchain имеет проблемы с производительностью, безопасностью, хранением, взаимодействием, цифровой валюта ЦБ Китая все еще нуждается в дальнейшем тестировании большего количества сфер применения и привлечении большего количество заинтересованных организаций, прежде чем она будет официально запущена.
"Однако в долгосрочной перспективе, по мере глубоких изменений в торговой и финансовой сфере, общество безналичных денег очень быстро придет, цифровые валюты как DC/EP Центрального банка Китая смогут полностью заменить наличные деньги…. Ожидаю, что самое ранее, когда цифровая валюта сможет заменить бумажные деньги, вероятно, в течение следующих 10-15 лет", — считает Лю Ихуа.
Он добавил, что в особенности после эпидемии коронавируса в каждой стране мира, в том числе и в Китае, появилось новое понимание о сделках с цифровой валютой.
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Рынки , Личный счет , Экономика , Центральный банк России , РИА Новости
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