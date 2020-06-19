Стоимость Brent преодолела отметку в $42 за баррель 

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2020 года на Лондонской бирже выросла на 1,3% к уровню закрытия предыдущей сессии, достигнув 42,05 доллара за баррель, свидетельствуют данные торговой площадки на 06:00 мск.

Отметим, что в последний раз стоимость этой нефти находилась выше уровня в 42 доллара за «бочку» 8 июня.

Накануне котировки нефти снизились до 40 долларов на фоне опасений инвесторов относительно возникновения второй волны пандемии COVID-19, которая может привести к сокращению спроса на топливо.