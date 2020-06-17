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Биржи АТР в основном коррекционно снижаются после роста накануне 

Прайм 3 часа назад
Биржи АТР коррекционно снижаются
Фото: globallookpress.com
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду преимущественно коррекционно снижаются после роста в ходе торгов вторника, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.36 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite опускался на 0,1% — до 2928,89 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,12%, до 1896,16 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 0,03% — до 24337,17 пункта, японский Nikkei 225 — на 0,51%, до 22466,15 пункта, южнокорейский KOSPI — на 0,1%, до 2135,86 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 тем временем рос на 0,47%, до 5971,7 пункта.
Во вторник на азиатских рынках присутствует коррекционное снижение после активного роста в предыдущий торговый день. Тогда индексы подскочили на 1,5-5%.
"Продажи с фиксацией прибыли доминируют на японском рынке после резких ралли на предыдущей сессии", — прокомментировали агентству Франс Пресс ситуацию на примере японской биржи аналитики Okasan Online Securities.
Возобновление роста случаев заражения коронавирусом также продолжает оказывать давление на рынки, поскольку ставит под сомнение уверенность участников торгов в быстром восстановлении экономики.
Стратег Okasan Ёсихиро Ито (Yoshihiro Ito) добавил агентству, что после активных покупок на предыдущей сессии "опасения по поводу второй волны коронавирусной инфекции возвращаются".
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Рынки , France-Presse
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