​Фондовые торги в РФ открылись в «красной зоне» 

Российские фондовые индексы в четверг начали торги отрицательной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи

Индекс Мосбиржи на 10:01 мск потерял 0,27% к уровню предыдущего закрытия и составил 2 732,69 пункта. Индекс РТС на тот же момент времени уменьшился на 0,22% и равнялся 1 235,24 пункта.

Позитивный импульс, позволивший рынкам отыграть большую часть потеть предыдущей недели, к среде иссяк, отмечает главный аналитик ПСБ Богдан Зварич . По его словам, на росте опасений относительно второй волны коронавируса и темпов восстановления мировой экономики началась волна продаж.

Что касается настроений на рынках на утро четверга, то их можно охарактеризовать, как умеренно негативные, говорит эксперт.