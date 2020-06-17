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Евросоюз начнёт ограничивать иностранные инвестиции

News.ruиещё 2
7 часов назад
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Еврокомиссия приняла стратегию защиты рынка ЕС от «необоснованно высоких» инвестиций не входящих в организацию государств в европейские компании. Нарушителей будут штрафовать, а признанные опасными инвестпроекты — блокировать.
Евросоюз начнёт ограничивать иностранные инвестиции
Фото: News.ruNews.ru
Документ назвали «Белой книгой по иностранным субсидиям», консультации по его содержанию продлятся до 23 сентября. По итогам обсуждения Еврокомиссия выработает юридические ограничения по контролю за инвестициями.
Есть быстро растущее количество случаев, когда иностранные государственные субсидии способствуют установлению контроля над европейскими компаниями или нарушают инвестиционные решения, ценовую политику или рыночные операции в ущерб другим компаниям, — цитирует стратегию ТАСС.
Замглавы ведомства Маргрете Вестагер отметила, что страны ЕС «должны быть бдительны», чтобы защитить европейскую экономику от подрывных вливаний извне.
Как писал NEWS.ru, в июне США анонсировали новый пакет санкций против компаний, косвенно связанных со строящимся российско-европейским газопроводом «Северный поток — 2». Несколько крупных чиновников и политиков в Германии, которая должна стать основным получателем газа, посчитали действия США посягательством на суверенитет страны.
Российский сенатор Константин Косачев призвал страны ЕС бороться за свои экономические интересы, отбросив политические предрассудки.
Комментарии
Рынки,Константин Косачев,Еврокомиссия,ЕС,ИТАР-ТАСС
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