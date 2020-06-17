Ценовая война: РФ выполнила сделку ОПЕК+ на 94%

Александр Новак и Глава Минэнерго ОПЕК подводят первые итоги сделки стран ОПЕК+. По оценкам российского министра энергетики, соглашение по сокращению добычи выполнено на 89%. В докладе ОПЕК отмечается, что Россия выполнила свои обязательства по сокращению на 94%. Аналитики прогнозируют, что к концу года спрос на нефть может восстановиться, а цена — существенно вырасти.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

Страны ОПЕК+ в прошедшем месяце выполнили соглашение по сокращению добычи на 89% — такую предварительную оценку назвал глава Минэнерго РФ Александр Новак в интервью Bloomberg TV.

«Что касается исполнения соглашения, то я считаю, что оно на достаточно высоком уровне — примерно 89%, что достаточно высокий показатель», — сказал Новак.

Министр энергетики отметил, что после распада сделки ОПЕК+ весной Россия не играла в ценовую войну и исходила из фактической ситуации, сложившейся на рынке: страна не наращивала добычу нефти, поскольку такие возможные действия могли усугубить положение. Александр Новак подчеркнул, что в тот момент также существовало множество рисков относительно того, в какую сторону будет развиваться ситуация с пандемией в мире, которые, по словам Минэнерго «в принципе и подтвердилось». Новак добавил, что потребление нефти до сих пор подвержено ряду неопределенностей на фоне коронавируса, и есть вероятность удара «второй волной карантинов» по рынку.

Наиболее «комфортной ценой» на нефть в России в текущих обстоятельствах Новак назвал $50 за баррель:

«В прогнозных показателях мы считали для нас комфортной ценой до 2035 года в среднем $50», — сказал глава Минэнерго, отметив, что сейчас страна не нуждается в слишком высоких нефтяных котировках, так как это снизит спрос на энергоносители, спровоцирует создание избытков, привлечет в отрасль неэффективные инвестиции и может вызвать новый кризис.

По оценкам ОПЕК, Россия в первый месяц действия сделки ОПЕК+ выполнила ее условия на 94%, сократив добычу только нефти на 2,348 млн баррелей в сутки, до 8,652 млн, отмечается в ежемесячном докладе ОПЕК.

На публикацию доклада агентства цены на нефть практически не отреагировали. По состоянию 20:14 мск цена Brent упала на 0,44% до $40,78 за баррель, WTI в 18:54 мск стоил $38,14 за баррель, сокращение составило 0,63%. Индекс МосБиржи на 18:50 по мск упал на 0,30%, индекс РТС — на 0,39%. Курс евро составил 78,26 рублей, доллар стоил 69,66 рублей.

«На наш взгляд, РФ реализовала весьма резкое и существенное сокращение своей нефтедобычи, и в отношении процесса выполнения сделки ОПЕК+ это можно назвать успехом», — оценивает экономист «БКС Премьер» Антон Покатович.

При этом эксперт отмечает, что для российской нефтедобывающей отрасли, как и для российской экономики в целом, столь существенное сокращение является весьма болезненным процессом, который повлечет за собой как потери ресурсной базы, так и сформирует определённое давление на всю добывающую и обрабатывающую промышленность РФ.

По мнению аналитика управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс» Александра Осина , практически реализованное сокращение добычи, как представляется сейчас, выгодно и экономике, и бюджету, поскольку формирует дополнительные денежные потоки. По прогнозу эксперта, после сокращения нефтегазовых доходов бюджета в апреле-июне до 395 млрд рублей в месяц в среднем, в дальнейшем, в июле–декабре, они в среднем вырастут до 453 млрд рублей.

Аналитик также уверен, что растущие цены на нефть, учитывая структуру экономики РФ, с высокой положительной вероятностью формируют рост потребления инвестиций и ВВП РФ. Так, согласно прогнозу «Фридом Финанс», динамика ВВП РФ по итогам 2020 года составит -6% год к году, однако за апрель-июнь сокращение данного показателя может составить значительно большую величину — порядка 8% год к году.

В июньском докладе ОПЕК также отмечается, что пандемия коронавируса негативно сказалась на глобальной экономической деятельности, что исключает рост мирового спроса на нефть, она привела к падению показателей, однако к концу года, по предположению аналитиков, спрос должен восстановиться.

«Ожидается, что мировой спрос на нефть снизится на 6,4 млн баррелей в сутки во втором полугодии по сравнению со снижением на 11,9 млн баррелей в сутки в первом полугодии 2020 года, и постепенно восстановится до конца 2020 года», — говорится докладе.

Восстановление спроса до уровней, предшествующих пандемии, по итогам 2020 года видится возможным в том случае, если в летние месяцы спрос будет расти месячными темпами вблизи 4-7%, а в осенней и зимней перспективе будет демонстрировать месячные темпы роста вблизи 1,5-2,5%, считает Антон Покатович. По мнению экономиста «БКС Премьер», в отношении процесса восстановления мирового спроса сохраняется повышенный уровень неопределенности.

«В этой связи в данный момент мы не можем исключать, что по итогам года спрос продемонстрирует сокращение на 3-5% в сравнении с итогами 2019 года», — предполагает эксперт.

Александр Осин считает такой прогноз вполне реалистичным. Он приводит в пример аналогичные текущему ограничения добычи, происходившие в 1973 и 1978 году, в результате которых цена на нефть за 1-2 года выросла в 3 раза. Эксперт отмечает, что основным «фактором роста» спроса в экономике в текущей ситуации выступает беспрецедентный пакет антикризисных мер, реализуемых в США, Японии и КНР общим объемом, оценочно, превышающим $7 трлн (это порядка 8% мирового ВВП 2019 года).

Исходя из представленных выше аналогий, оценок динамики мирового ВВП и баланса спроса/предложения, Александр Осин прогнозирует рост цен на нефть Brent к уровням вблизи $100 в течение 1-2 лет.