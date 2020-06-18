Что будет с рублем после заседания ЦБ

В эту пятницу состоится заседание совета директоров Банка России по денежно-кредитной политике. Нет никаких сомнений, что регулятор продолжит цикл смягчения денежно-кредитной политики и снизит ключевую ставку с текущих 5,5% годовых.

Снижение внешнего и внутреннего спроса из-за пандемии требует более масштабного монетарного стимулирования, говорит начальник аналитического управления банка "Санкт-Петербург" Андрей Кадулин. При этом динамика инфляции остается сдержанной, ослабление рубля не оказало выраженного проинфляционного влияния, а снижение потребительского спроса остается дезинфляционным фактором в среднесрочной перспективе.

Текущий уровень номинальной и реальной ставки в России остается сравнительно высоким относительно других развивающихся стран, что позволяет снизить ключевую ставку еще на 1-1,25 процентного пункта от текущего уровня. Под вопросом остается только масштаб снижения на заседании 19 июня, говорит Кадулин. Судя по последним комментариям главы Банка России Эльвиры Набиуллиной о необходимости решительных шагов, вряд ли ставка будет снижена на 0,5 процентного пункта и меньше, считает эксперт. Большинство опрошенных Bloomberg аналитиков (30 из 41, участвовавших в опросе) ожидают снижения на один процентный пункт, опрос брокера Tradition среди трейдеров также показал, что снижение до 4,5% расценивается как наиболее вероятное.

Само решение о понижении ключевой ставки, если оно будет в рамках рыночных ожиданий, вряд ли окажет выраженное влияние на курс рубля, тогда как мягкая риторика и сигнал регулятора о потенциальном продолжении цикла снижения ставки в среднесрочной перспективе позитивно скажется на спросе на российские облигации, что поддержит и рубль, подчеркивает Кадулин. При этом он не ожидает укрепления российской валюты ниже 68,5 рубля за доллар. По мнению аналитика, наиболее вероятным сценарием на ближайшую перспективу остается консолидация в диапазоне 69-70 рублей за доллар.

Влиять на стоимость рубля в большей степени будет ситуация на мировом валютном рынке и изменение курса доллара, говорит аналитик департамента операций на финансовых рынках СМП-банка Константин Фенченко. В последние пять недель участники рынка обнаружили, что многие валюты выглядят привлекательнее доллара США. В результате доллар ослаб как по отношению к валютам развитых стран, так и по отношению к валютам развивающихся стран.

Параллельно этому на мировых фондовых площадках разворачивается "бычий" рынок, подчиняющийся правилу: "Любая негативная информация — уже в цене акций, а выход любой позитивной экономической отчетности — весомый аргумент для дальнейшего роста цен акций", указывает Фенченко. В прошлые периоды это утверждение работало, когда рынок находился на дне, например, в марте 2009 года. Тогда подобная психология участников рынка была естественна, говорит аналитик.

Сегодня фондовые индексы находятся вблизи исторических максимумов и есть все основания полагать, что рынком управляет скорее стадный инстинкт, чем здравое восприятие фундаментальных экономических факторов, считает Фенченко. По его словам, сейчас сложно прогнозировать, как долго это будет длиться.