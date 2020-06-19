Рубль осторожно пошел вверх следом за нефтью 

Курс рубля в течение завершающейся рабочей недели осторожно прибавлял к доллару и в большей степени — к евро, транслируя курсовую динамику форекса на внутренний рынок. При этом доллар колебался в диапазоне 69,2-70,7 рубля, а евро — в коридоре 77,6-79,4 рубля. Обе основные резервные валюты сползали к нижней границе коридоров.

Рынок нефти в течение этого периода рос и стремился закрепиться выше психологически значимого уровня 40 долларов за баррель сорта Brent, что оказывало поддержку курсу российской валюты. Ожидаемое снижение ключевой ставки ЦБ РФ сразу на 100 базисных пунктов было нейтрально воспринято участниками рынка, хотя в течение недели этот фактор подогревал спрос на рублевые активы.

В результате, доллар по итогам рабочей недели вечером в пятницу терял около 60 копеек до уровня 69,6 рубля, а евро — 1,3 рубля до 77,9 рубля.

Начало недели отмечалось инерционным снижением российской валюты против основных резервных валют на фоне неуверенной динамики рынка нефти.

Рынок "черного золота" большую часть торгов понедельника корректировался вниз после неудавшихся попыток закрепится выше психологически значимого уровня 40 долларов за баррель. От максимумов, зафиксированных 8 июня (43,41 доллара), нефть за неделю потеряла в цене около 15%. Инвесторы обеспокоены новыми случаями заражения коронавирусом, что чревато второй волной карантинных мер, а это негативно для мировой экономики и соответственно — для спроса на нефть. В Китае, где появился коронавирус, выявлен новый очаг в городе Фэнтай, на оптовом рынке "Синьфади". США ставят рекорды по случаям заражения в ряде штатах. Всего же в Америке зарегистрировано более 2 миллионов случаев заражения коронавирусом.

Однако эта инерция нефтяных котировок не оказалась долгой. Игроки рынка "черного золота" быстро переключились на снижение Международным энергетическим агентством (МЭА) оценки падения спроса на нефть в 2020 году до 8,1 миллиона баррелей в сутки с прошлого прогноза в 8,6 миллиона баррелей в сутки. МЭА также ожидает роста спроса на нефть в мире в 2021 году на 5,7 миллиона баррелей в сутки, что будет рекордным приростом в годовом исчислении. Это скачкообразно вернуло цены на нефть выше ключевого уровня 40 долларов за баррель.

Общий спрос на рисковые активы поддержало и решение ФРС США расширить программу покупки корпоративного долга для борьбы с финансовыми последствиями пандемии. Программа призвана поддержать ликвидность рынка и обеспечить доступность кредитов для крупных работодателей.

Впрочем, рубль не спешил развивать повышательную динамику, ограничиваясь отыгрыванием курсовой динамики форекса, где евро слабел против доллара.

В середине недели рубль продолжил консолидацию. Этому способствовали и аналогичные настроения на рынке нефти. Его участники отыгрывали данные Американского института нефти (API) о росте запасов нефти в США на прошлой неделе на 3,9 миллиона баррелей при ожиданиях снижения показателя на 0,15 миллиона баррелей.

ПРОГНОЗЫ

Завершение недели рубль провел в более уверенном повышательном тренде. Сказался выход рынка нефти в район максимумов с 6 марта (около 43 долларов), когда он провалился из-за неспособности ОПЕК+ договориться о сокращении с 31 марта добычи нефти.

Инвесторов порадовали итоги заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+, на котором Ирак и Казахстан представили планы и заверения по компенсационному сокращению добычи нефти за неполное выполнение в мае новой сделки ОПЕК+.

Дополнительный спрос на рубли подогрели аукционы Минфина , который сумел разместить ОФЗ трех выпусков на общую сумму почти 162 миллиарда рублей (по номиналу) при совокупном спросе свыше 242 миллиардов.

Кроме того, часть экспортеров уже начала конвертировать валютную выручку в рамках подготовки к пиковым налоговым платежам на внутреннем рынке 25 июня,

Все это сопровождалось ожиданиями снижения ключевой ставки ЦБ РФ сразу на 100 базисных пунктов впервые за пять лет до 4,5% годовых, которые оправдались в полной мере.

При этом ЦБ РФ не связал себе руки решением по ключевой ставке, и у регулятора остается дополнительное пространство для смягчения денежно-кредитной политики, если ситуация в экономике будет развиваться в соответствии с его базовым прогнозом, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции.

Таким образом, со стороны внутренних факторов у рубля остается простор для роста. Важными на последней неделе июня станут внешние факторы, связанные с санкционными, коронавирусными рисками, а также действиями основных финансовых регуляторов мира.