Цена бензина Аи-95 побила новый рекорд

Стоимость автомобильного бензина Аи-95 на торгах Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) достигла 57,31 тысячи рублей за тонну, установив исторический максимум. Об этом сообщает ТАСС.

Из данных торгов следует, что эта стоимость на 1% выше, чем днём ранее. Отмечается, что стоимость Аи-95 в Европейской части России выросла до 57,83 тысячи рублей за тонну. В Москве, в частности, цена этого топлива выросла до 59,5 тысячи рублей за тонну, а в Санкт-Петербурге — до 60,5 тысячи рублей за тонну.

По мнению экспертов, действующий на рынке демпфер на фоне снижения мировых цен на нефть перестал быть сглаживающим механизмом, что привело к существенному росту оптовых цен на бензин.