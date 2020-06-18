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Цена бензина Аи-95 на бирже побила новый рекорд 

Парламентская газета 4 часа назад
Цена бензина Аи-95 побила новый рекорд
Фото: РИА Новости
Стоимость автомобильного бензина Аи-95 на торгах Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) достигла 57,31 тысячи рублей за тонну, установив исторический максимум. Об этом сообщает ТАСС.
Из данных торгов следует, что эта стоимость на 1% выше, чем днём ранее. Отмечается, что стоимость Аи-95 в Европейской части России выросла до 57,83 тысячи рублей за тонну. В Москве, в частности, цена этого топлива выросла до 59,5 тысячи рублей за тонну, а в Санкт-Петербурге — до 60,5 тысячи рублей за тонну.
По мнению экспертов, действующий на рынке демпфер на фоне снижения мировых цен на нефть перестал быть сглаживающим механизмом, что привело к существенному росту оптовых цен на бензин.
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Рынки , Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа
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