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Акции «Яндекса» обновили исторический максимум 

Rambler News Service 32 минуты назад
Акции «Яндекса» обновили исторический максимум
Фото: РИА Новости
Стоимость акций «Яндекса» на Московской бирже достигла рекордного показателя в 3 168 руб. по состоянию на 13:07 мск, свидетельствуют данные торгов.
До этого стоимость акций «Яндекса» не превышала 3 103 руб. за бумагу — такой показатель был зафиксирован 7 февраля текущего года, следует из данных биржи.
Капитализация российской интернет-компании днём 19 июня составила 930,1 млрд руб.
Консолидированная выручка «Яндекса» выросла по GAAP на 26% до 47 млрд руб., сообщала интернет-компания в своей отчётности за I квартал 2020 года.
Скорректированная чистая прибыль в первом квартале 2020 снизилась на 5% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года и составила 5,1 млрд руб.
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Рынки , Компании , Яндекс , Московская биржа
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