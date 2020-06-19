Акции «Яндекса» обновили исторический максимум 

Стоимость акций «Яндекса» на Московской бирже достигла рекордного показателя в 3 168 руб. по состоянию на 13:07 мск, свидетельствуют данные торгов.

До этого стоимость акций «Яндекса» не превышала 3 103 руб. за бумагу — такой показатель был зафиксирован 7 февраля текущего года, следует из данных биржи.

Капитализация российской интернет-компании днём 19 июня составила 930,1 млрд руб.

Консолидированная выручка «Яндекса» выросла по GAAP на 26% до 47 млрд руб., сообщала интернет-компания в своей отчётности за I квартал 2020 года.

Скорректированная чистая прибыль в первом квартале 2020 снизилась на 5% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года и составила 5,1 млрд руб.