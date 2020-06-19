Курс российского рубля нейтрально отреагировал на решение Центрального банка (ЦБ) России снизить ключевую ставку. Об этом сообщают «Аргументы и факты».

Сегодня, как сообщал «Рамблер», совет директоров Центробанка принял решение снизить ключевую ставку на 1% до 4,5% годовых — исторического минимума.

До того как это стало известно, курс рубля в ходе торгов на Московской бирже прибавлял 40 копеек по отношению к доллару США и 49 копеек по отношению к евро по сравнению с уровнем закрытия вчерашних торгов. После того как ЦБ объявил о принятом решении, динамика в парах доллар/рубль и евро/рубль не изменилась.

Согласно данным торгов на 13:35 по московскому времени, курс американской валюты составлял 69,46 рубля (снижение к уровню закрытия предыдущих торгов на 40 копеек), а курс европейской — 77,81 рубля (на 49 копеек меньше).

В Центральном банке объяснили решение снизить ключевую ставку тем, что дезинфляционные факторы действуют сильнее, чем ожидалось ранее, в связи с чем есть риск значимого отклонения инфляции вниз от целевого показателя в 4% в 2021 году.