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Курс рубля отреагировал на решение ЦБ 

Артём Кульша 12 минут назад
Курс российского рубля нейтрально отреагировал на решение Центрального банка (ЦБ) России снизить ключевую ставку. Об этом сообщают «Аргументы и факты».
Сегодня, как сообщал «Рамблер», совет директоров Центробанка принял решение снизить ключевую ставку на 1% до 4,5% годовых — исторического минимума.
До того как это стало известно, курс рубля в ходе торгов на Московской бирже прибавлял 40 копеек по отношению к доллару США и 49 копеек по отношению к евро по сравнению с уровнем закрытия вчерашних торгов. После того как ЦБ объявил о принятом решении, динамика в парах доллар/рубль и евро/рубль не изменилась.
Согласно данным торгов на 13:35 по московскому времени, курс американской валюты составлял 69,46 рубля (снижение к уровню закрытия предыдущих торгов на 40 копеек), а курс европейской — 77,81 рубля (на 49 копеек меньше).
В Центральном банке объяснили решение снизить ключевую ставку тем, что дезинфляционные факторы действуют сильнее, чем ожидалось ранее, в связи с чем есть риск значимого отклонения инфляции вниз от целевого показателя в 4% в 2021 году.
Комментарии 59
Рынки , Видео , Московская биржа , Центральный банк России
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