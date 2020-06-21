Западные СМИ: Россия подготовилась к кризису

Москва хорошо подготовилась к кризисным ситуациям, накопив резервы, так что она может относительно спокойно смотреть в будущее, считает польский аналитик. Он рассматривает перспективы российского экспорта газа и нефти и делает прогноз по второй ветке «Турецкого потока» и «Северному потоку — 2».

Интервью с сотрудником Центра восточных исследований Шимоном Кардасем (Szymon Kardaś).

Interia.pl: Коронавирус пошатнул мировую экономику. В результате падения спроса резко подешевел газ и в первую очередь нефть. Справится ли российский бюджет с проблемами, которые принесла пандемия?

Шимон Кардась: Россия действительно в значительной мере зависит от нефтегазового сектора. В целом, если учесть поступления от налогов, экспортных пошлин, доходы, то эта отрасль дает бюджету 36-40% поступлений (в 2019 году —39%). Текущий год наверняка окажется тяжелым. Возможно, улучшения, особенно в плане нефтяных котировок, наметятся во втором полугодии. Ситуация уже отчасти стабилизировалась, в том числе благодаря соглашению ОПЕК+, также вырос спрос в Китае. Однако цены на газ могут удерживаться на низком уровне дольше, поскольку мы имеем дело с переизбытком предложения на рынке из-за активизации торговли СПГ с разных направлений.

— Для России это не должно стать серьезной проблемой, ведь она получает гораздо больше денег от экспорта нефти, чем от экспорта газа.

— Именно так, примерно 82% поступлений этого сектора дает налог на добычу нефти, а также экспорт нефти и нефтепродуктов, на газ приходится 18%.

— Подушкой безопасности служат России средства, аккумулированные в Фонде национального благосостояния.

— На этот раз россияне довольно хорошо подготовились к кризисной ситуации. До начала пандемии в Фонде находилось примерно 12,86 триллионов рублей. На 1 июня там оставалось 12,16 триллиона. Разумеется, никто не может в полной мере оценить угрозы. Мы не знаем, насколько глубоким окажется кризис, как долго он продлится, однако, такая подушка безопасности, несомненно, позволяет россиянам относительно спокойно смотреть в будущее.

— Куда и в каких объемах Россия экспортирует газ?

— Что касается экспорта газа посредством газопроводных систем, то 85% экспорта голубого топлива идет в Европу в широком смысле ( ЕС , страны в него не входящие, Турция). Другие направления — это члены СНГ, там основным покупателем выступает Белоруссия (примерно 20 миллиардов кубометров). Небольшой объем газа, чуть больше одного миллиарда кубометров, продается в Китай, при этом в 2025-2026 годах объем поставок в Поднебесную должен, согласно заключенному договору, дойти до 38 миллиардов кубометров в год. Кроме того, Россия наращивает экспорт сжиженного природного газа, в основном этим занимается компания «Новатэк» . В 2016-2019 годах объем экспорта российского СПГ вырос почти в три раза, в 2019 году он составил чуть менее 30 миллионов тонн. Из них примерно 51% получили покупатели в Европе, а примерно 46% — в Азии.

— На какие рынки попадает российская нефть?

— Сейчас крупнейшим покупателем этого сырья выступает Китай. Россия уже не первый год ведет борьбу за его рынок с Саудовской Аравией. В прошлом году та вышла на первое место, отодвинув россиян на второе. В Китай попадает 29% всего российского экспорта нефти, 60-65% идет в Европу. Это два основных направления.

— Помимо пандемии есть и другие проблемы: все более теплые зимы, приводящие к падению спроса на газ, европейская климатическая политика, растущая конкуренция на газовом рынке, заметное снижение объемов экспорта российского газа в Турцию, препятствия в реализации инвестиций…

— Проблем много. Одна из них действительно связана с Турцией. Данные за последние два года выглядят для Газпрома очень плохо: объем экспорта в эту страну снизился с 30 миллиардов кубометров (2017 год) до 15,4 миллиардов (2019). Между тем газопровод «Турецкий поток», по крайней мере на 50%, строился с мыслью о снабжении турецкого рынка. По «Голубому потоку» и первой нитке «Турецкого потока» россияне могут поставлять около 32 миллиардов кубометров сырья, но требуется его в два раза меньше. В своей энергетической политике Турция делает упор на диверсификацию источников поставок, возрастает ее интерес к СПГ. В этом году негативная с российской точки зрения тенденция, по всей видимости, сохранится, и даже если в следующем году наметятся улучшения, экспорт не выйдет на тот уровень, на какой рассчитывал Газпром, строя «Турецкий поток».

— Часть объемов, возможно, удастся направить на рынки Южной Европы, куда газ пойдет по второй нитке «Турецкого потока».

— Наверняка да, однако, не во всех странах, куда планируется поставлять сырье, уже готова инфраструктура. С января начались поставки в Северную Македонию, Болгарию и Грецию, но предполагается, что эта труба позволит снабжать также Сербию и Венгрию, а там строительство продолжается. Газопроводы должны быть готовы к середине 2021 года. При этом Турция наверняка окажется непростым партнером по переговорам на тему условий транзита через ее территорию. Осмелюсь предположить, что договориться с ней россиянам будет сложнее, чем с Украиной.

— Как выглядят газовые отношения между Россией и Белоруссией?

— Здесь мы наблюдаем классический пример политического использования газовой зависимости Минска, при этом Газпром выступает не участником игры, а лишь инструментом ее ведения. Россия, как она уже неоднократно показывала, заинтересована в интеграции с Белоруссией. В декабре 2018 года Дмитрий Медведев объявил прямо, что Москва предложит белорусам более выгодные условия экономического сотрудничества, только если в интеграционном процессе наметится прогресс. Недавно российская сторона установила условия поставки газа в Белоруссию на 2020 год, введя жесткий тариф в 127 долларов за 1 тысячу кубометров. В феврале такая цена на фоне того, сколько платят покупатели в Европе, казалась неплохой, но из-за пандемии газ резко подешевел, на европейских хабах он стоил 50-70 долларов за 1 тысячу кубометров. Адресованное белорусам предложение утратило привлекательность, но пересматривать его россияне не хотят.

— Появляется все больше препятствий в процессе реализации новой инвестиции Газпрома, стоящей около 10 миллиардов евро. Ее запуск откладывается. Я имею в виду две новые нитки газопровода, проходящего по дну Балтийского моря, то есть «Северный поток — 2». Когда строительство наконец завершат? Существует ли вероятность, что россияне откажутся от проекта?

— Президент Владимир Путин говорит, что работы завершат самое позднее в начале 2021 года. Сложностей действительно было много: долгое ожидание разрешений, введенные США санкции (есть перспектива появления новых) и связанные с ними ограничения, распространение на газопровод норм Третьего энергетического пакета ЕС, которое ставит под вопрос рентабельность инвестиции. Однако я не сомневаюсь, что строительство завершат, ведь сейчас газопровод готов на 94%. Сложно ожидать, что россияне откажутся от проекта на финальном этапе.

Само отставание от графика при этом не представляет для них особой проблемы. У них нет неотложной потребности в новой инфраструктуре, особенно в условиях нынешнего отсутствия конъюнктуры. Россия располагает достаточным количеством экспортных каналов, кроме того, недавно она подписала выгодный транзитный договор с Украиной на пять лет. «Северный поток — 2» — инвестиция, рассчитанная на долгосрочную перспективу. Россияне надеются, что на фоне истощения европейских запасов газа российское сырье станет более востребованным. Проблемы, появившиеся в ходе реализации проекта, разумеется, стали испытанием для подрядчика. Конечная стоимость окажется выше первоначальных расчетов, но в ближайшие полгода — год строительство завершится.