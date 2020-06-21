Рублю предсказали «второе дно»

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Экономист предсказал рублю «второе дно» 

News.ru и ещё 1 1 час назад
Уже в ближайшие дни и по меньшей мере до конца лета российский рубль может снова уйти в крутое пике и опуститься до минимальных значений середины марта. Такое мнение высказал руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.
По его словам, в результате такого ослабления национальной валюты доллар в конечном итоге окрепнет до отметки в 82,8 рубля, а за евро будут предлагать 89,5 рубля.
Итог прошедшей торговой недели создаёт предпосылки для формирования новой волны покупок иностранной валюты, которая может как минимум вернуть курс доллара к 70,55 рубля, а курс евро к 79,55 рубля уже на следующей неделе, — цитирует Когана «Российская газета».
Он отметил, что влияющим на это фактором станут коррекция на рынке нефти и давление на валютные рынки стран с развивающейся экономикой. После решения Банка России понизить ключевую ставку российская валюта будет обладать уже меньшим иммунитетом к ухудшению конъюнктуры на финансовых рынках.
По мнению эксперта, пока что рынки предпочитали не замечать неутешительную динамику заболевших коронавирусом в мире и локальные вспышки инфекции в Пекине и в четырёх штатах США. Инвесторы сфокусировались на обещаниях администрации Дональда Трампа предоставить план по расширению расходов на инфраструктуру в объеме $1,5 трлн долларов, а также на новых монетарных стимулах Федерального резерва.
Вместе с тем, обратил внимание Коган, 19 июня прошла экспирация контрактов на срочном рынке США — осуществление поставок и расчётов по открытым позициям на рынке фьючерсов и опционов, а также переход торгов на контракты с более поздними датами исполнения контрактами. В связи с этим в следующие три месяца участники рынка могут начать уже другую игру, предположил аналитик.
По его словам, вместо посыла о быстром восстановлении экономики в новостных заголовках будут уже более сдержанные оценки. Оттенять ситуацию станут неутешительные итоги второго квартала в отчётностях корпораций.
Рынки могут начать отыгрывать эти события заблаговременно, а это заставляет осторожно-пессимистично оценивать перспективы рубля как на конец июня, так и на оставшиеся месяцы лета, отметил Коган.
Ранее Банк России снизил ключевую ставку на 100 б.п., до 4,5% годовых. Такое рекордное снижение произошло впервые с 2015 года. Решение принято на Совете директоров 19 июня. Как писал NEWS.ru, принятое решение по ключевой ставке направлено на удержание инфляции вблизи 4%.
В апреле Центробанк опустил ключевую ставку до 5,5% годовых, снизив на 0,5 процентных пункта на фоне пандемии коронавируса, обрушения нефтяных цен и курса рубля. Спустя два месяца национальная валюта вернулась к мартовскому курсу.
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Комментарии 12
Рынки , Видео , Экономика , Михаил Коган , Дональд Трамп , ФРС , Центральный банк России , "Российская газета"
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