Золото дорожает

Цены на золото в понедельник утром растут из-за опасений в связи с увеличением числа зараженных COVID-19 в мире, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.24 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,92%, или на 16,15 доллара — до 1769,3 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро дорожал на 1,41% — до 18,102 доллара за унцию.

Золото, традиционно считающее более надежным активом во времена экономической неопределенности, сохраняет свою привлекательность у инвесторов на фоне продолжающегося активного роста числа заболевших коронавирусом в мире.

Всемирная организация здравоохранения сообщила о более чем 180 тысячах случаях заболевания в воскресенье, причем по состоянию на 22 июня, по данным Университета Джона Хопкинса, по всему миру было зарегистрировано почти 9 миллионов случаев заболевания.