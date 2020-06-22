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Золото дорожает на опасениях вокруг коронавируса 

Прайм и ещё 32 22 июня 2020
Золото дорожает
Фото: РИА Новости
Цены на золото в понедельник утром растут из-за опасений в связи с увеличением числа зараженных COVID-19 в мире, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.24 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,92%, или на 16,15 доллара — до 1769,3 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро дорожал на 1,41% — до 18,102 доллара за унцию.
Золото, традиционно считающее более надежным активом во времена экономической неопределенности, сохраняет свою привлекательность у инвесторов на фоне продолжающегося активного роста числа заболевших коронавирусом в мире.
Всемирная организация здравоохранения сообщила о более чем 180 тысячах случаях заболевания в воскресенье, причем по состоянию на 22 июня, по данным Университета Джона Хопкинса, по всему миру было зарегистрировано почти 9 миллионов случаев заболевания.
"Общее неприятие риска помогает рынку, мы видим давление на валюты… и на рынки акций. В целом, есть опасения по поводу увеличения уровня заражения… рынок обеспокоен перспективами роста, и это, конечно, благоприятно для золота", — прокомментировал агентству Рейтер главный рыночный стратег-аналитик CMC Markets Майкл Маккарти (Michael McCarthy).
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Комментарии
Рынки , Другое , ВОЗ , Reuters
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