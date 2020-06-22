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Курс доллара: рубль снижается к доллару и евро 

RT на русском и ещё 3 48 минут назад
Рубль снижается к доллару и евро
Фото: ТАСС
На открытии торгов рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Курс доллара вырос на 9 копеек — до 69,53 рубля.
Курс евро увеличился на 17 копеек и составил 77,82 рубля.
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Рынки , Московская биржа , Евро , Доллар
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