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27.05
Курс доллара: рубль снижается к доллару и евро
RT на русском
и
ещё 3
48 минут назад
Фото:
ТАСС
Комментарии
1
Все новости на карте
На открытии торгов рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные
Московской биржи
.
Курс доллара вырос на 9 копеек — до 69,53 рубля.
Курс евро увеличился на 17 копеек и составил 77,82 рубля.
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