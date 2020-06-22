Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
69.46
$
69.73
77.93
78.16
Прогноз
29.06 – 06.07
$
70.30
78.95
Индексы и котировки Brent
42.27
–0.38 Золото
1748.88
–0.01 РТС
1251.07
–0.03
Динамика валют
EUR / USD
22.06
1.1215
–0.0079
08.06
1.1294
18.06
10.06
27.05

Цены на золото пошли на рекорд 

Lenta.ru 1 час назад
Спотовые цены на золото пошли на рекорд, достигнув 1758,83 доллара за унцию (плюс 0,9 процента). Об этом пишет Bloomberg.
В текущем году цены на золото выросли на 15 процентов, поскольку инвесторы на фоне пандемии коронавируса ищут «тихую гавань» для вложения средств. Сейчас стоимость драгоценного металла растет на фоне опасений по поводу начала второй волны эпидемии. Стоимость золота приближается к отметке в 1765,43 доллара за унцию, на которой она находилась в 2012 году и которую впервые за восемь лет пробила только в мае 2020-го.
Аналитики Goldman Sachs прогнозируют, что золото в 2020 году перевалит за две тысячи долларов за унцию. В JPMorgan Chase & Co. также не советуют инвесторам выходить из драгоценного металла, считая его лучшей инвестицией в условиях низких доходностей.
На фоне опасения по всплеску коронавируса растет и стоимость других драгоценных металлов. Цены на серебро поднялись на 1,5 процента, платина подорожала на 0,6 процента, палладий прибавил 0,2 процента.
Последние новости
В США Путина поставили в пример Трампу В США Путина поставили в пример Трампу Песков пояснил слова Путина о «подарках русского народа» республикам СССР Песков пояснил слова Путина о «подарках русского народа» республикам СССР Москвичей предупредили о закрытых из-за парада Победы улицах Москвичей предупредили о закрытых из-за парада Победы улицах
Комментарии
Рынки , Видео , Экономика , Bloomberg
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Две трети ГТС Украины превратятся в металлолом»
«Две трети ГТС Украины превратятся в металлолом»
Samsung предложил россиянам смартфоны в аренду
Samsung предложил россиянам смартфоны в аренду
Кабмин решил вопрос с налогом на богатых
Кабмин решил вопрос с налогом на богатых
Российские продавцы потеряют триллионы рублей
Российские продавцы потеряют триллионы рублей
Видео
ЦБ принял историческое решение по ключевой ставке
00:16
ЦБ принял историческое решение по ключевой ставке
Экономика
Налог на богатых ударит по среднему классу
00:56
Налог на богатых ударит по среднему классу
Личный счет
Рубль падает
00:08
Рубль падает
Рынки
В России подорожает мобильная связь
00:32
В России подорожает мобильная связь
Личный счет
У «Северного потока — 2» появился новый «могильщик»
00:35
У «Северного потока — 2» появился новый «могильщик»
Рынки Статьи
Досадная задержка: что мешает «Севпотоку — 2»
00:35
Досадная задержка: что мешает «Севпотоку — 2»
Рынки Компании
Западные СМИ: Россия подготовилась к кризису
03:32
Западные СМИ: Россия подготовилась к кризису
Рынки Статьи
Рубль продемонстрировал рекордный рост
00:24
Рубль продемонстрировал рекордный рост
Рынки Компании
Саудовская Аравия сделала большую ошибку
00:37
Саудовская Аравия сделала большую ошибку
Рынки Экономика
Рублю предсказали «второе дно»
02:19
Рублю предсказали «второе дно»
Рынки Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение