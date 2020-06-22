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«Сама себя высекла»: нефтяная ошибка Саудовской Аравии 

РИА Новости 2 часа назад
«Сама себя высекла»: нефтяная ошибка Саудовской Аравии
Фото: © AP Photo / Amr Nabil
Мировая пресса обсуждает перспективы нефтяной отрасли королевства, решившего сыграть на понижение цены. И приходит к выводу: ставка не сыграла.
Себестоимость нефтедобычи в Саудовской Аравии, что не секрет, высокой не назовешь. Чем не повод затеять нефтяную войну для вытеснения за счет демпинга конкурентов с рынка? Прежде всего, США с их сланцем и Россию. Соблазн велик, и Эр-Рияд на него поддался.
Однако результаты оказались не такими, на которые рассчитывал этот игрок. Да, добыча в Соединенных Штатах, вышедших за счет сланца в прошлом году на первое место в мире по экспорту нефти, сократилась. Они потеряли лидерство, уступив его королевству. Однако импорт саудовской нефти Америке оказался не интересен. Сказываются экономические последствия пандемии, проявляющиеся в заметном сокращении потребления нефтепродуктов за океаном. Хватает и своей нефти. Но это не все.
У Эр-Рияда проблемы с азиатскими покупателями. Сначала он резко скинул для них цену, а потом, пользуясь моментом, взвинтил. Но те успели как следует "затариться" в период демпинга. В этом регионе, кстати, из-за коронавируса тоже уменьшилась потребность в углеводородах: экономика только начинает оживать. И пока сформированных запасов хватает с избытком.
В результате Саудовская Аравия сокращает поставки азиатским партнерам. В Европе, которую королевство хотело "окучить" за счет вытеснения России, тоже не все благополучно. Примерно одинаковые проблемы испытывает глобальная экономика, частью которой является европейская.
Каков же итог? Эксперты прогнозируют, что очень многие саудовские буровые установки скоро будут заморожены или вовсе закрыты. При этом прогноз серьезного повышения цены и роста спроса на нефть весьма туманен. Так же как и прогноз по расходованию накопленного в мире сырья в нефтехранилищах. Так что зарабатывать дополнительные десятки миллиардов долларов на продаже дешевой нефти у Садовской Аравии не получится. Стало быть, зависимый от углеводородов бюджет "просядет". А значит, ей придется "потрошить" резервы, чтобы обеспечивать высокий уровень жизни своих граждан, элиты и в целом сохранять на должном уровне госрасходы. Собственно, внушительные золотовалютные резервы, которыми очень гордился Эр-Рияд, уже распечатаны.
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