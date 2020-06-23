Эксперт «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган заявил, что курс доллара может пережить новый взлет из-за пессимистично настроенных в отношении рубля инвесторов.

По мнению Когана, на этой неделе курс доллара может вернуться к отметке в 70,55 рубля, а евро — к уровню 79,55 рубля.

Эксперт считает, что инвесторы могут перейти к переосмыслению своего отношения к рискам после двух месяцев, которые были для них удачными. Это может привести и к небольшому падению цен на нефть, и к давлению на валюты развивающихся стран.

Коган предупредил, что после снижения ключевой ставки Центробанком иммунитет рубля к изменениям на финансовых рынках упадет.

Коган заявил, что в следующие три месяца инвесторы могут начать новую игру. Он отметил, что вместо надежд на стремительное восстановление экономики в новостях начнут царить сдержанные оценки, которые будут подкрепляться грустными итогами второго квартала в отчетностях компаний.

По мнению Когана, на рынках все это начнет отражаться заранее, поэтому прогноз для рубля на конец июня и оставшуюся часть лета «осторожно-оптимистичен». Он предостерег, что курс американской валюты может подняться до 82,8 рубля за доллар, а евро рискует взлететь до 89,50 рубля.

Таким образом, существует риск возвращения российской валюты к минимальным показателям марта.

В то же время стратег Deutsche Bank Самир Гоэл считает, что инвесторы могут отказаться от доллара в качестве резервной валюты.

Валютные рынки в настоящее время сталкиваются с «множественными встречными потоками» на фоне страхов по поводу возможной второй волны коронавируса, заявил Гоэл.

Он считает, что в случае второй волны доллар может ослабнуть по отношению к большинству своих аналогов на развитых рынках, в том числе в некоторой степени к юаню.

По словам Гоэла, с марта инвесторы предпочитают доллар его аналогам из-за «экстренного спроса», поскольку мир начал синхронизированно уходить на карантин, чтобы остановить распространение коронавируса. Инвесторы обычно устремляются к доллару во времена нестабильности, отчасти из-за его положения мировой резервной валюты. Однако летом чрезвычайный спрос на доллары начал снижаться.

Кроме того, стратегия США по выходу из карантина выглядит не так позитивно по сравнению с остальными миром. Трекер мобильности Deutsche Bank предполагает, что большая часть Европы откроется быстрее, чем США.

Рассуждая о перспективах китайского юаня, Гоэл сказал, что положение китайской валюты «серьезно улучшается». По мере того, как Китай шаг за шагом открывает свои финансовые рынки, попадает в различные индексы и вводит все больше активов, выраженных в местной валюте, «история движения портфеля постепенно становится более позитивной».

«Мы лицезрели, что юань довольно стабилен и находится в твердом диапазоне, это отчасти связано с … большим количеством выплат дивидендов и тем фактом, что по оси США-Китая было много шума», — заявил эксперт.

Пока сделки с юанем первого этапа кажутся в значительной степени безопасными, возможно, они останутся такими и на следующем этапе.

Эксперт напомнил, что отношения между США и Китаем натянуты сразу по нескольким направлениям: от торговой войны до конфликтов из-за технологий и разногласий по поводу происхождения коронавируса.

Гоэл также сослался на заявления Федеральной резервной системы США о сохранении процентных ставок «на более низком уровне в течение длительного времени»: американскому регулятору необходимо поддерживать финансовые рынки после эпидемии.

Все это, по мнению Гоэла, приведет к укреплению юаня к доллару.

Тем не менее, он предупредил, что «сопротивление» и встречный ветер для китайской валюты в основном связаны с опасениями в преддверии выборов в США.

«Я думаю, что это единственное, что сдерживает китайскую валюту», — заключил эксперт.

Как сообщал «Рамблер», ранее специалист из «Газпромбанка» Владимир Кравчук прогнозировал доллар в июне по 67–67,35 рублей, а эксперт «БКС Премьер» Антон Покатович заявил, что серьезное снижение ключевой ставки ЦБ может привести к доллару по 71 рублю.