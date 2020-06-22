Американские и российские индексы завершили день ростом 

Американские индексы в 22 июня росли, несмотря на вспышки коронавируса в отдельных штатах и ожидаемую осенью вторую волну пандемии. В зеленой зоне находился, в частности, индекс S&P 500.

Ростом завершили день и российские индексы. Нефть после утреннего падения пошла вверх — североморская Brent вечером торговалась на отметке более 42,5 доллара за баррель, а цена американской WTI превышала 40 долларов.

Это вполне объяснимо, так как, несмотря на большие накопленные запасы, участники рынка понимают, что производившееся в последнее время сокращение добычи имеет значительный эффект инерции, считает генеральный директор УК «Спутник — Управление капиталом» Александр Лосев

Александр Лосев, генеральный директор УК «Спутник — Управление капиталом»:

«Рынок нефти — это не совсем товарный рынок, это рынок во многом финансовый, потому что движение котировок определяется наличием денег и действиями спекулянтов. ФРС и мировые ЦБ достаточно серьезную дали ликвидность рынку. И тут еще накладывается на рынок нефти его та самая товарная составляющая — появился физический спрос на нефть со стороны большинства стран. Китай восстановился, Индия восстановилась. По мере выхода из карантина запускаются разные перерабатывающие мощности, поэтому хранилища могут быть заполнены, но при этом может быть отдельный дефицит. И вполне возможно, что сокращение, которое предприняла ОПЕК согласно договоренностям, и то сокращение, которое сделали страны, не входящие в ОПЕК, оказалось больше, чем предполагали. Поэтому баланс восстанавливается очень быстро. Кроме того, Латинская Америка живет своей отдельной жизнью, она влияла на цены на нефть, она пыталась влиять, но сейчас они варятся в своем соку, и получается, что страны, которые инициировали сделку ОПЕК, они как раз наслаждаются тем, что рынок избавился от лишних объемов безбилетных пассажиров этой сделки, и при этом резко идет спрос в тех странах, которые реально потребляют очень много нефти, — Китай и Индия».

Рубль по отношению к американской валюте вырос. За один доллар на Московской бирже 22 июня вечером давали около 69 рублей. Это объясняется тем, что бюджетное правило исчислялось, исходя из гораздо более низкой цены нефти, говорит инвестиционный менеджер компании «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин

Тимур Нигматуллин, аналитик компании «Открытие Брокер»:

«Открытие Брокер» «Все-таки сырьевой рынок очень волатилен, и тенденция, более-менее адекватно прогнозируемая, — это один, два, три месяца. И этот дефицит связан с тем, что добычу нефти после сокращения очень сложно возобновить. Дефицит прогнозируют все основные институты, и эти ожидания, участники рынка в них верят, и поэтому нефть дорожает, несмотря на большие запасы. Концептуально рубль поддерживает, бюджетное правило фактически работает с лагом в один месяц, и Минфин сейчас поддерживает рубль в тех объемах, в которых он сделал соответствующие расчеты месяц назад. И вот этот лаг запаздывания бюджетного правила будет поддерживать рубль некоторый период времени, пока темпы роста цен на нефть не сократятся».

Между тем европейская валюта по отношению к рублю накануне подорожала до почти 78 рублей за евро.