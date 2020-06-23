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Цены на нефть коррекционно снижаются после роста накануне 

Прайм и ещё 2 6 часов назад
Цены на нефть коррекционно снижаются
Фото: РИА Новости
Цены на нефть во вторник утром снижаются в рамках коррекции после активного роста в предыдущий торговый день, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.53 мск цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускалась на 0,3% — до 42,95 доллара за баррель. Августовские фьючерсы на нефть марки WTI дешевели на 0,52% — до 40,52 доллара за баррель.
Во вторник на нефтяном рынке присутствует коррекционное снижение после роста на 2-3% в ходе торгов понедельника. Кроме того, некоторая осторожность на рынки вернулась после комментариев торгового советника Белого дома Питера Наварро, сказавшего, что с трудом достигнутая сделка между США и Китаем была "прекращена". Позднее американский президент Дональд Трамп опроверг сообщения о расторжении торговой сделки с Китаем.
"Эти комментарии Наварро пришли из ниоткуда", — отметил старший рыночный аналитик брокерской компании OANDA Эдвард Мойя (Edward Moya), чье мнение приводит агентство Рейтер.
Аналитик добавил, что трейдеры будут скептически относиться к отношениям между США и Китаем, если КНР не сможет быстро урегулировать ситуацию своими обещаниями сельскохозяйственных закупок.
Отношения США и Китая особенно обострились после того, как пандемия коронавируса, начавшаяся в Китае, сильно ударила по Соединенным Штатам. Трамп и его администрация неоднократно обвиняли Пекин в ситуации с коронавирусом.
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Комментарии
Рынки , Дональд Трамп , Reuters
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