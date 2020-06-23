Рубль растет к доллару и евро

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Курс доллара: рубль растёт к доллару и евро
RT на русском
4 часа назад
Фото:
Reuters
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На открытии торгов во вторник, 23 июня, рубль растёт к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные
Московской биржи
.
Курс доллара снизился на 1 копейку — до 69,01 рубля.
Курс евро упал на 12 копеек и составил 77,73 рубля.
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