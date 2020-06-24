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Российская нефть резко подорожала 

Lenta.ru и ещё 7 2 часа назад
Российская нефть резко подорожала
Фото: РИА Новости
Российская нефть Urals в Европе с начала июня подорожала на 7,42 доллара в абсолютном выражении и достигла 45,06 доллара за баррель. Об этом свидетельствуют данные международного ценового агентства Argus, которые приводит РИА Новости.
Сообщается, что Urals по-прежнему продается с премией к эталону Brent на фоне ограниченного предложения. И на 23 июня на партии российского сорта в Северо-Западной Европе она составила 1,55 доллара за баррель, а на Южном рынке — 2,55 доллара.
При этом в агентстве отметили, что с начала лета размер премии уменьшился на 0,75 доллара в связи с невысокой маржой переработки в Европе и ухудшением условий для арбитражных поставок.
Argus также сообщает, что августовские партии российской нефти марки ESPO (ВСТО) с отгрузкой в порту Козьмино 22 июня торговались с премией в 3,73 доллара к своповым контрактам на сорт Dubai. Таким образом достигнув максимальных значений с февраля, при том, что на следующий день премия незначительно снизилась, составив 3,55 доллара.
В международном ценовом агенстве заключили, что поддержку ценам на легкие сорта в Азиатско-Тихоокеанском регионе оказало повышение цен производителей Ближнего Востока и снижение арбитражных отгрузок. При этом там отметили, что ограничение добычи нефти в России заметно сказывается на ее экспорте.
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Рынки , Компании , Недвижимость , Экономика , РИА Новости
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