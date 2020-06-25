Российские индексы падают в начале торгов 

Фондовые торги в РФ стартовали в четверг в «красной зоне», свидетельствуют данные Московской биржи

На 10:03 мск индекс Мосбиржи потерял 1,54% по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии, а индекс РТС — 2,87%, значения индикаторов составляли 2 749,06 и 1 244,46 пункта соответственно.

«Внешний фон на открытии торгов четверга складывается негативный. Цены на нефть продолжают начатое накануне падение, а настроения на мировых фондовых площадках в основном пессимистичны», — представила картину перед началом сессии аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова.

«Утром российские фондовые индексы… выйдут в минус, отыгрывая ухудшение общемирового аппетита к риску, — спрогнозировала она. — Продажи на торгах четверга, однако, несколько замедлились, что предвещает отступление от минимумов по ходу дня. Задать тон сегодняшним торгам во многом могут макроэкономические данные из США. На рынке ждут локального улучшения ситуации на рынке труда, а также роста заказов на товары длительного пользования при сохранении оценки ВВП за I квартал на прежнем уровне — умеренно позитивно для настроений в случае отсутствия негативных сюрпризов».

«На мировой финансовом рынке началась волна снижения. Как долго она продлится, сказать невозможно: в последнее время рынки очень волатильны и сильными движениями отыгрывают и негативные, и позитивные поводы», — отмечает главный аналитик компании «Алор Брокер» Алексей Антонов.

Перед началом торгов он написал, что ожидается «резко негативное» начало сессии: «Сильное падение „нефтянки“ утащит индекс Мосбиржи вниз процента на 2».