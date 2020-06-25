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СМИ: в Японии розничная цена на золото обновила рекордный уровень 

ТАСС и ещё 3 2 часа назад
Цена на золото в Японии обновила рекорд
Фото: РИА Новости
Цена на золото в Японии в условиях пандемии коронавирусной инфекции вновь обновила рекордный в истории местных розничных продаж уровень. Определяющая в стране котировки на драгоценный металл компания "Танака кикиндзоку" продает в четверг грамм золота за 6 713 иен (более $62), сообщило информационное агентство Kyodo. Это на 1 иену больше, чем 18 мая, когда в последний раз была достигнута рекордная стоимость этого металла.
Как отмечает Kyodo, спрос на золото обычно растет в обстановке беспокойства на финансовых рынках, когда неожиданные острые проблемы могут вызвать хаотичное падение цен на акции и государственные облигации. Кроме того, в нынешней ситуации он связан с боязнью возникновения второй волны заражений в стране.
5 июня правительство Японии рекордно понизило оценку состояния национальной экономики из-за ситуации с распространением коронавируса. Согласно опубликованным данным, рейтинг деловой активности в стране в апреле упал на 7,3 пункта, до отметки 81,5 пункта, что стало самым серьезным падением с 1985 года, когда власти создали этот индекс.
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